Celebração Associação Mães e Anjos Azuis completa 5 anos com ação de cidadania e serviços nesta terça-feira (9) Instituição está localizada na comunidade do Caçote, em Areias, na Zona Oeste do Recife

A Associação Mães e Anjos Azuis, organização não governamental localizada na comunidade do Caçote, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife, completa 5 anos neste mês de dezembro. Atualmente, 90 meninos e meninas são atendidos pela instituição.

Para comemorar o marco, será realizada uma grande Ação de Cidadania e Serviços na próxima terça-feira (9), a partir das 8h, na sede da ONG, que fica na rua Guaraci, nº 179.

O evento é uma forma de celebrar a assistência e o acolhimento a crianças e adolescentes diagnosticados no Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, oferecendo serviços nas áreas de saúde, como exames e palestras, e de cidadania, com emissão de documentos e atendimento jurídico.

Durante a ação haverá o lançamento da Cartilha Informativa sobre o Autismo, uma publicação inédita e independente, elaborada pela jornalista Anabelli Cavalcante em colaboração com a gestora da Associação Mães e Anjos Azuis, Andreza de Castro.

Além disso, será inaugurada oficialmente a sala de acolhimento, um espaço recém-reformado e dedicado ao atendimento de saúde mental e acolhimento das mães e cuidadoras da associação.

O espaço foi preparado para oferecer conforto e privacidade, contando com ar-condicionado, poltronas novas, e até uma maca para massagens.

A associação oferece regularmente atendimentos especializados em psicopedagogia, psicologia, nutrição, musicoterapia, fonoaudiologia, educação física, psicomotricidade e fisioterapia. Todos os profissionais atendem de forma voluntária.

Saúde

Mamógrafo Móvel (mamografia)

Plantão de Vacinação

Testagem Rápida de HIV

Aferição de Glicose (HGT) e Pressão Arterial

Palestras sobre Saúde da Mulher e Saúde Bucal, em parceria com a Secretaria de Saúde.

Cidadania e Direitos

Escritório móvel da Defensoria Pública com plantão de atendimento.

Plantão da Secretaria de Direitos Humanos do Estado para emissão da CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Cadastramento para o Vem Livre Acesso Intermunicipal (PE).

Sobre a Cartilha

O material atualiza informações sobre a legislação atual referente ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), trazendo ilustrações de crianças atendidas pela ONG.

A produção contou com pesquisa da autora e consultoria da Associação Mães e Anjos Azuis, com base em depoimentos de mães da comunidade sobre suas dificuldades e necessidades.

A cartilha será distribuída impressa no local e estará disponível em PDF para download e compartilhamento gratuito.

