Padre Arlindo Associação Padre Arlindo promove jantar beneficente no Recife nesta quarta-feira (10) Os recursos arrecadados no evento realizado na Arcádia Recepções de Apipucos serão revertidos aos projetos da associação

A Associação Padre Arlindo, que realiza trabalhos sociais no município de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, vai promover um jantar beneficente com o tema “A esperança não decepcionará, você nasceu para dar certo!”. O evento ocorre nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, na Arcádia Recepções de Apipucos, localizada na Zona Norte do Recife. Os recursos arrecadados serão revertidos aos projetos da associação.

Os interessados em participar podem adquirir os ingressos através da plataforma Sympla clicando neste link. Os ingressos são individuais e custam R$ 260. Eles dão o direito à cadeira, ao jantar do Arcádia com cardápio completo, com entradas volantes, mesa de buffet e mesa de sobremesas.

A Associação Padre Arlindo tem três pilares. O primeiro é a formação educacional em que mais de 1 mil pessoas já passaram pelos cursos de camareira, inglês para mototáxi e taxista, piscineiro, eletricista e outros.

O segundo é na saúde com especialidades que a população não tem condições de conseguir por fora. Por exemplo, cardiologista, pediatra, ortopedista, ginecologista e etc. O último é a ajuda emergencial para os mais necessitados com distribuição de cestas básicas. De acordo com o sacerdote, desde 2019 são mais de 37 mil cestas básicas doadas.





