Saúde Associação Viva e Deixe Viver abre inscrições para novos contadores de histórias voluntários O investimento para participar da capacitação para contadores de histórias é de R$ 380

A Associação Viva e Deixe Viver está com inscrições abertas para a formação “A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde”, que prepara voluntários para atuar com contação de histórias em hospitais. Há atuação em seis unidades de saúde de Pernambuco.

Através da literatura, a organização tem o intuito de tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor para pacientes internados.

As inscrições para a formação podem ser realizadas até o dia 10 de março, através do site oficial da instituição.

O curso preparatório é realizado em formato híbrido, sendo destinado a pessoas com mais de 18 anos. A carga horária é dividida em dez módulos presenciais.

O investimento para participar da capacitação é de R$ 380, e as aulas estão previstas para ocorrer entre os meses de março e junho.

Pessoas que já possuem formação e experiência comprovadas na área de contação de histórias no âmbito hospitalar podem realizar a inscrição sem necessidade do curso.

Recife

No Recife, a associação possui uma rede de 65 voluntários atuando em seis unidades de saúde:

• Hospital Infantil Maria Lucinda;

• Hospital Universitário Oswaldo Cruz;

• Hospital Pediátrico Helena Moura;

• AACD;

• IMIP;

• GAC.

Na capital pernambucana, a unidade é liderada por Ana Inês Pina, profissional com vasta experiência em gestão de Recursos Humanos e responsabilidade social. A organização, fundada em 1997, é hoje uma referência em educação e cultura, mantendo inclusive o canal Viva e Eduque para difusão de conhecimento e gestão do bem-estar.

Brasil

Uma vez formados, os voluntários passam a integrar uma rede nacional que já impactou, somente em 2024, mais de 118 mil pessoas, entre pacientes, familiares e profissionais da saúde.

A Viva e Deixe Viver conta com 601 contadores de histórias voluntários que visitam regularmente 89 hospitais em todo o país.

Segundo Valdir Cimino, fundador da associação, a contação de histórias é um gesto "profundamente transformador" que beneficia tanto quem recebe o acolhimento quanto o voluntário, por meio de trocas humanas potentes.

Serviço

• O que: Curso "A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde".

• Inscrições: Até 10 de março.

• Onde se inscrever: www.vivaedeixeviver.org.br.

• Público-alvo: Maiores de 18 anos.

• Investimento: R$ 380.

