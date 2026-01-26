Associação Viva e Deixe Viver abre inscrições para novos contadores de histórias voluntários
O investimento para participar da capacitação para contadores de histórias é de R$ 380
A Associação Viva e Deixe Viver está com inscrições abertas para a formação “A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde”, que prepara voluntários para atuar com contação de histórias em hospitais. Há atuação em seis unidades de saúde de Pernambuco.
Através da literatura, a organização tem o intuito de tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor para pacientes internados.
As inscrições para a formação podem ser realizadas até o dia 10 de março, através do site oficial da instituição.
O curso preparatório é realizado em formato híbrido, sendo destinado a pessoas com mais de 18 anos. A carga horária é dividida em dez módulos presenciais.
O investimento para participar da capacitação é de R$ 380, e as aulas estão previstas para ocorrer entre os meses de março e junho.
Pessoas que já possuem formação e experiência comprovadas na área de contação de histórias no âmbito hospitalar podem realizar a inscrição sem necessidade do curso.
Recife
No Recife, a associação possui uma rede de 65 voluntários atuando em seis unidades de saúde:
• Hospital Infantil Maria Lucinda;
• Hospital Universitário Oswaldo Cruz;
• Hospital Pediátrico Helena Moura;
• AACD;
• IMIP;
• GAC.
Na capital pernambucana, a unidade é liderada por Ana Inês Pina, profissional com vasta experiência em gestão de Recursos Humanos e responsabilidade social. A organização, fundada em 1997, é hoje uma referência em educação e cultura, mantendo inclusive o canal Viva e Eduque para difusão de conhecimento e gestão do bem-estar.
Brasil
Uma vez formados, os voluntários passam a integrar uma rede nacional que já impactou, somente em 2024, mais de 118 mil pessoas, entre pacientes, familiares e profissionais da saúde.
A Viva e Deixe Viver conta com 601 contadores de histórias voluntários que visitam regularmente 89 hospitais em todo o país.
Segundo Valdir Cimino, fundador da associação, a contação de histórias é um gesto "profundamente transformador" que beneficia tanto quem recebe o acolhimento quanto o voluntário, por meio de trocas humanas potentes.
Serviço
• O que: Curso "A Arte de Contar Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde".
• Inscrições: Até 10 de março.
• Onde se inscrever: www.vivaedeixeviver.org.br.
• Público-alvo: Maiores de 18 anos.
• Investimento: R$ 380.