Associações europeias de consumidores denunciam a Shein

As associações europeias de consumidores apresentaram uma denúncia contra a gigante da fast-fashion Shein por "práticas adversas", em um novo ataque à empresa de origem chinesa, que também está na mira dos Estados Unidos.

Acusada de poluição ambiental, práticas comerciais enganosas, concorrência desleal, incitação ao consumo excessivo, trabalho indigno nas fábricas de seus fornecedores e até mesmo trabalho forçado, a Shein se tornou o símbolo de todos os males da fast-fashion.

Nesta quinta-feira (5), quase 20 associações europeias de consumidores anunciaram que apresentaram uma denúncia contra a Shein à Comissão Europeia por "práticas adversas", incluindo a menção de "estoque baixo" em alguns itens, sem provas disso, de acordo com um comunicado.

Em maio, após uma investigação, a União Europeia já havia acusado a Shein de oferecer descontos falsos e informações enganosas sobre a durabilidade dos produtos, e a ameaçou com multas.

As 25 associações europeias de consumidores esperam que esta denúncia, também apresentada às autoridades europeias de proteção ao consumidor, conclua a investigação da UE, "fornecendo provas adicionais sobre as práticas controversas".

Em resposta à AFP, o grupo, fundado na China, mas com sede em Singapura, afirmou que está "trabalhando construtivamente com as autoridades nacionais de proteção ao consumidor e a Comissão Europeia para demonstrar o nosso compromisso com o cumprimento das leis e regulamentos da UE".

A Comissão Europeia propôs recentemente a imposição de uma taxa de 2 euros (12,86 reais) sobre cada pacote "pequeno" que entra na Europa, a grande maioria procedente da China.

Em 2024, cerca de 4,6 bilhões de itens de baixo valor entraram na UE (91% procedente da China), um número que dobrou desde 2023 e triplicou desde 2022.

Os Estados Unidos já tomaram medidas de retaliação e introduziram taxas alfandegárias de 120% em maio contra pacotes de vendedores asiáticos como Temu, Shein e AliExpress, que agora foram reduzidas para 54%.

