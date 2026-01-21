A- A+

Conflito Assumo que líderes europeus aceitem acordo esboçado sobre a Groenlândia, diz Trump em Davos Perguntado se o acordo envolvia questões como minerais críticos e divisão de território, o presidente evitou dar detalhes, reafirmando que o acordo "durará para sempre"

O presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu nesta tarde que os líderes europeus aceitem o acordo esboçado por ele e pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre a Groenlândia.

"Mark representa todos", afirmou Trump em entrevista à CNBC em Davos, na Suíça, acrescentando que outros detalhes sobre o acordo serão discutidos e divulgados. "Temos um conceito de um acordo, vamos trabalhar com todo o Ártico, vamos trabalhar com eles em segurança e outras coisas".

Perguntado se o acordo envolvia questões como minerais críticos e divisão de território, o presidente evitou dar detalhes, reafirmando que o acordo "durará para sempre". O mandatário ainda disse que, se houver guerra com a Europa, ela será comercial, e que a Otan "nos paga muito dinheiro porque compra nossas armas".

Trump lembrou que as tarifas e sanções para países com ligações com o Irã continuam em vigor, ameaçando novos ataques se Teerã continuar experimentando energia nuclear.

Já sobre a Venezuela, ele comentou que está se dando bem com o país e que dividirão a receita do petróleo. "Agora será um bom país de novo e farão mais dinheiro conosco do que teriam feito em 25 anos", enfatizou.

Veja também