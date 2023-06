A- A+

BRAS "Assustador", diz marido de mulher baleada em rodovia no Rio; vítima está internada PF investiga se circunstâncias em que Claudia Maria da Silva Santos foi baleada têm relação com morte de Anne Caroline Nascimento Silva, após ser atingida por tiro dado por agentes da Polícia Rodoviária Federal

O carro com a marca de um único tiro é o símbolo de uma noite de desespero, vivida no último sábado (17), na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No banco do carona do Corsa, o buraco do projétil e a marca de sangue de Claudia Maria da Silva Santos, de 54 anos, seguem intactos. Mesmo em desespero, José Vitorio Gomes dos Santos, de 72 anos, preservou as provas para a perícia, realizada nesta segunda-feira.

A Polícia Federal investiga se as circunstâncias em que Claudia foi baleada têm relação com a morte da estudante Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, ocorrida após ela ser atingida por um disparo feito pelo agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Thiago da Silva de Sá, também na Washington Luiz. Ele foi preso e depois liberado após passar por uma audiência de custódia no domingo.

— Nós já fizemos muitas viagens com esse carro, vivemos muitos momentos felizes, mas agora não sei se vou continuar com ele. Não sei se quando ela deixar o hospital vai conseguir entrar no carro — contou Santos.

Foi no veículo que ele dirigiu em alta velocidade no último sábado para acompanhar a ambulância que socorreu Claudia. Os dois são casados há 10 anos.

— Ela estava tão feliz, estávamos voltando de uma festa de aniversário de um amigo de muitos anos. É assustador pensar que voltando para casa — lamentou.

O tiro entrou na traseira do carro, um pouco abaixo do para-brisa, atravessou o banco e atingiu Claudia. A bala perfurou o Corsa de fora a fora e saiu no motor.

Mãe de três filhas, Claudia permanece internada no Hospital municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. De acordo com um boletim médico divulgado no início da tarde desta segunda-feira pela Prefeitura de Duque de Caxias, ela apresentou melhoras e recebeu alta da UTI. Claudia está internada na enfermaria da unidade de saúde.

