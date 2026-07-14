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CIÊNCIA Asteroide capaz de liberar energia equivalente a 22 bombas nucleares é estudado pela Nasa O asteroide, identificado como Bennu, tem 500 metros de diâmetro e orbita próximo à Terra há anos

Há décadas os cientistas da Nasa estudam o Bennu, asteroide que orbita mais próximo à Terra. Recentemente, a agência espacial norte-americana identificou a possibilidade de impacto do corpo rochoso de 500 metros de diâmetro no planeta.

Segundo as informações da Nasa, o asteroide tem a capacidade de liberar uma energia equivalente à de 22 bombas nucleares em caso de impacto. A primeira amostra coletada do asteroide aconteceu em 24 de setembro de 2023.

No entanto, os cálculos da agência demostram que a maior probabilidade de um eventual impacto é em 157 anos, em 24 de setembro de 2182. A probabilidade é de 1 em 2700 (0,037).

Apesar da capacidade do corpo rochoso, o Bennu é relativamente pequeno. Ele se aproxima da Terra a cada seis anos.

Bennu

O estudo da Nasa identificou que as rochas que compõem o Bennu se formaram há quase 4,6 bilhões de anos, a partir de destroços remanescentes há cerca de 1 a 2 bilhões.

Os cientistas acreditam que o asteroide tenha se formado no cinturão especial entre Marte e Júpiter. Desde então, ele vem se aproximando da Terra.

Aproximação

De acordo com a Nasa, o Bennu fará uma aproximação máxima da Terra em 25 de setembro de 2135. Existe uma chance pequena de que ele passe por um "buraco gravitacional", o que colocaria o asteroide em uma trajetória exata para atingir o planeta 48 anos depois.

No entanto, apesar de ser o asteroide que orbita mais próximo a terra, a probabilidade de não impacto é de 99%.



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