22 de dezembro de 2032. Essa é data citada pelo Escritório de Defesa Planetária da Agência Espacial Europeia (ESA) como dia do possível impacto de um asteroide com a Terra.

As chances de uma colisão do 2024 YR4, como o corpo celeste foi nomeado, em algum ponto do planeta são de 1,3%, mas não podem ser descartadas, segundo a agência.

"Estima-se que o asteroide tenha entre 40 m e 100 m de diâmetro. É muito cedo para determinar exatamente onde na Terra um impacto potencial pode ocorrer", afirma a ESA, em comunicado publicado em seu site.

O asteroide foi descoberto pouco depois do último Natal, em 27 de dezembro de 2024, por um telescópio chileno.

A ESA afirmou que, logo após a descoberta, sistemas automatizados de alerta de asteroides determinaram que o objeto tinha a chance de potencialmente impactar a Terra.

"Um asteroide desse tamanho impacta a Terra em média a cada poucos milhares de anos e pode causar danos graves a uma região local", completa a ESA.

Dessa forma, o 2024 YR4 subiu para o topo da lista de risco de asteroides da ESA, no nível 3 da Escala de Risco de Impacto de Torino. "Um encontro muito próximo que merece atenção dos astrônomos e do público".

"É importante lembrar que a probabilidade de impacto de um asteroide geralmente aumenta no início antes de cair rapidamente para zero após observações adicionais", explica a agência.

A Nasa, que destaca que há quase 99% de chances de não colisão do asteroide, indica que, em caso de impacto, este ocorreria em algum lugar ao longo de um corredor de risco que se estende pelo leste do Oceano Pacífico, norte da América do Sul, Oceano Atlântico, África, Mar Arábico e Sul da Ásia.

Distância entre o asteroide e a Terra em 22 de dezembro de 2032. | Foto: ESA/Divulgação



Astrônomos começaram a fazer observações prioritárias de acompanhamento usando telescópios ao redor do mundo e usando novos dados para melhorar a nossa compreensão do tamanho e da trajetória do asteroide.

O tamanho do asteroide e esse risco de colisão, ainda que pequeno, colocou o objeto em todos os critérios necessários para ativar os dois grupos de reação a asteroides endossados pela ONU: a International Asteroid Warning Network (IAWN) e o Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG).

A Nasa corroborou com a identificação do asteroide e afirmou que ele estará a 106 mil quilômetros da Terra em 22 de dezembro de 2032.

Considerando as incertezas da órbita, essa aproximação pode resultar em um impacto direto do asteroide na Terra.

Observação do 2024 YR4 continua

Atualmente, a órbita do asteroide ao redor do Sol é alongada e ele se afasta da Terra praticamente em linha reta, o que, segundo a ESA, dificulta a determinação precisa da trajetória.

Nos próximos meses, acrescenta a agência europeia, o asteroide começará a desaparecer da vista da Terra.

"Durante esse tempo, a ESA coordenará observações do asteroide com telescópios cada vez mais poderosos para coletar o máximo de dados possível", cita a ESA.

É possível, ainda, que o asteroide desapareça da vista antes de um eventual descarte total de qualquer chance de impacto em 2032. "Nesse caso, o asteroide provavelmente permanecerá na lista de risco da ESA até que se torne observável novamente em 2028".

Nova reunião está marcada para esta semana entre membros do Grupo Consultivo de Planejamento de Missões Espaciais da ESA. Caso a probabilidade do impacto do asteroide permaneça acima do limite de 1%, o SMPAG fornecerá recomendações à ONU e poderá começar a avaliar as diferentes opções de resposta como missões colaborativas e estratégias para mitigar riscos.

