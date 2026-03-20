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CIÊNCIA Asteroide Ryugu contém bases do DNA e reforça hipótese sobre origem da vida Estudo publicado na Nature Astronomy identifica, em amostras da missão Hayabusa2, os principais componentes genéticos formados por processos químicos no espaço

Pesquisadores identificaram, pela primeira vez, a presença simultânea das cinco bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA em amostras do asteroide Ryugu. Os resultados foram publicados em artigo na revista científica Nature Astronomy e reforçam a hipótese de que os elementos essenciais à vida podem ter origem no espaço.

As análises foram realizadas a partir de material coletado pela missão japonesa Hayabusa2, que trouxe à Terra fragmentos do asteroide em condições consideradas praticamente livres de contaminação terrestre. Nas amostras, os cientistas detectaram adenina, guanina, citosina, timina e uracila, moléculas fundamentais para o armazenamento e a transmissão de informações genéticas.

Segundo o estudo, as substâncias identificadas não têm origem biológica, mas resultam de processos químicos naturais ocorridos no ambiente espacial. A descoberta indica que compostos orgânicos complexos podem se formar em asteroides e, potencialmente, serem transportados para planetas por meio de impactos.

Os pesquisadores também observaram diferenças na composição química quando compararam o material de Ryugu com o de outros corpos celestes analisados anteriormente. Isso sugere que cada asteroide pode apresentar uma história química própria, influenciada por fatores como temperatura, presença de água e exposição à radiação.

Embora os resultados não comprovem a existência de vida fora da Terra, o estudo fortalece a hipótese de que os "blocos fundamentais" da vida são amplamente distribuídos no Sistema Solar. A partir desse cenário, cientistas consideram que parte dos ingredientes necessários para o surgimento da vida na Terra pode ter sido entregue por asteroides ao longo da formação do planeta.

A pesquisa integra um conjunto crescente de evidências na área da astrobiologia, que busca compreender como moléculas orgânicas complexas se formam e evoluem fora da Terra. Os autores destacam que novas análises, incluindo amostras de outros asteroides, podem ampliar a compreensão sobre a origem química da vida.



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