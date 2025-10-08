A- A+

ASTRONOMIA Asteroide transita a apenas 400 km da Terra; passagem é uma das mais próximas já registradas O objeto, chamado de 2025 TF, tem de um a três metros de diâmetro e, devido ao seu tamanho, não representa perigo significativo

Um asteroide sobrevoou a Antártida e passou a uma distância de apenas 428 quilômetros da superfície da Terra, na última quarta-feira, dia 1º. A informação foi divulgada pela Agência Espacial Europeia (ESA) nesta segunda-feira, 6.

De acordo com a ESA, essa altitude é semelhante à órbita da Estação Espacial Internacional (ISS), que varia de 370 a 460 quilômetros, e uma das mais próximas já registradas.

O objeto, chamado de 2025 TF, tem de um a três metros de diâmetro e, devido ao seu tamanho, não representa perigo significativo.

"Eles podem produzir bolas de fogo se atingirem a atmosfera terrestre e podem resultar na descoberta de pequenos meteoritos no solo", afirmou a ESA em um comunicado.

Ele foi observado pela primeira vez pelo Catalina Sky Survey, programa de monitoramento dos Estados Unidos gerenciado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA).

Logo após a descoberta, os astrônomos do Escritório de Defesa Planetária da ESA também observaram o asteroide com o telescópio do Observatório Las Cumbres em Siding Spring, na Austrália.

"Rastrear um objeto em escala métrica na vasta escuridão do espaço em um momento em que sua localização ainda é incerta é um feito impressionante", disse a instituição. "Essa observação ajudou os astrônomos a determinar a distância e o tempo de aproximação fornecidos acima com tamanha precisão."



