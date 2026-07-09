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SAÚDE AstraZeneca diz que medicamento para doença cardíaca frustrou expectativas em testes O medicamento não cumpriu o desfecho primário em um estudo de fase 3 para tratamento da cardiomiopatia amiloide por transtirretina, informou a farmacêutica britânica

A AstraZeneca informou que seu medicamento Wainua não atingiu o objetivo primário em um estudo clínico de fase avançada para doença cardíaca, frustrando as expectativas dos investidores de expansão do pipeline além de seu principal negócio de tratamentos oncológicos. A farmacêutica britânica informou que o medicamento não cumpriu o desfecho primário em um estudo de fase 3 para tratamento da cardiomiopatia amiloide por transtirretina (ATTR-CM), um tipo raro de doença cardíaca.

Os investidores aguardavam novidades sobre medicamentos em desenvolvimento fora da área de oncologia, incluindo o Wainua, que poderiam abrir novas oportunidades de receita para a companhia. Analistas da Bernstein afirmaram que o resultado inesperado foi especialmente decepcionante, após a AstraZeneca ter recentemente dobrado o tamanho do estudo para aumentar as chances de obter resultados positivos e estatisticamente robustos.

Para Dan Coatsworth, chefe de mercados da AJ Bell, os resultados representam um revés para o que parecia ser um tratamento promissor. "Não é incomum que estudos de fase 3 fracassem, mas a AstraZeneca teve muito mais acertos do que erros até agora neste ano", afirmou, acrescentando que a posição de destaque da empresa na indústria farmacêutica gera elevadas expectativas de sucesso.

Segundo Coatsworth, os investidores podem agora questionar se a meta da companhia de alcançar US$ 80 bilhões em vendas até 2030 continua crível. Analistas do JPMorgan afirmaram que a comercialização do Wainua poderá se tornar mais desafiadora, embora a AstraZeneca provavelmente discuta os dados com os órgãos reguladores para avaliar um caminho a seguir.

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