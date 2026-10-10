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ASTRONOMIA Astronauta francesa diz que viu um planeta sem divisões nem fronteiras Ela passou 235 dias no espaço, batendo o recorde da permanência orbital ininterrupta mais longa realizada por um astronauta europeu

Nos oito meses que passou no espaço, a astronauta francesa Sophie Adenot viveu "todas as emoções humanas, das mais alegres às mais difíceis", afirmou neste sábado (10), emocionada, em seu retorno ao centro de treinamento na Alemanha.

Sophie amerissou na quinta-feira (8) no Oceano Pacífico, perto da costa da Califórnia, na cápsula Dragon que transportava a Crew-12, após retornar à Terra de uma missão na Estação Espacial Internacional (ISS).

Ela passou 235 dias no espaço, batendo o recorde da permanência orbital ininterrupta mais longa realizada por um astronauta europeu.

A 400 km da Terra, Sophie Adenot afirmou que se conscientizou da fragilidade de um planeta que pôde ver como um lugar onde "não há divisões, não há fronteiras, mas apenas um planeta precioso que todos compartilhamos".

A astronauta, de 44 anos, parecia visivelmente debilitada em sua chegada ao centro de treinamento da Agência Espacial Europeia (ESA) em Colônia, Alemanha, e recebeu auxílio dos médicos.

Astronauta francesa diz que viu um planeta sem divisões nem fronteiras | Foto: Ina Fassbender / AFP

No espaço, o corpo se adapta à ausência de gravidade, o que provoca perda óssea, atrofia muscular, descondicionamento cardiovascular e até problemas de visão.

A astronauta deve iniciar agora um programa intensivo de recuperação de quase três semanas para recuperar sua condição anterior ao voo.

Durante a missão, Sophie tornou-se a primeira astronauta francesa a se aventurar fora da estação espacial para uma caminhada espacial.

Ela fez três caminhadas espaciais, em 18 e 25 de agosto e em 1º de setembro.

"É um coquetel de emoções assombrosas, é incrível. É magnífico estar de volta à Terra, mas também vem acompanhado da sua dose de desafios, especialmente fisiológicos", declarou em uma coletiva de imprensa.

Ela também relatou o momento "difícil" da amerissagem de quinta-feira, quando a cápsula que transportava os quatro astronautas de sua equipe teve que suportar "muitas ondas durante 25 minutos".

"Quando a equipe de resgate me tirou da cápsula, a primeira coisa que eu disse foi: 'Devolvam-me ao espaço, por favor!' Lá em cima era muito mais fácil", acrescentou.

Durante a entrevista, a astronauta não conteve as lágrimas e citou "emoções intensas".

Ela descreveu a longa estadia em órbita como uma experiência "ultra-transformadora" que marcará "um antes e um depois" em sua vida.

Adenot também falou da preocupação que sentiu diante dos incêndios do último verão (hemisfério norte) perto de Arcachon, região no sudoeste da França onde se estabeleceu nos últimos anos.

No momento, a prioridade de Sophie Adenot é enfrentar uma longa fase de recuperação. Ela confessou que hoje tem "a sensação de estar reaprendendo a viver, como um bebê que aprende a andar".

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