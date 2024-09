Astronauta registra reentrada da Polaris Dawn vista do espaço

A- A+

O astronauta da NASA, Don Pettit, a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), registrou o momento em que a espaçonave Crew Dragon, da SpaceX, retornou à Terra na madrugada deste domingo, 15.

A imagem da reentrada noturna da cápsula que faz parte da missão Polaris Dawn foi capturada do espaço e compartilhada com o mundo.



A fotografia, divulgada por Pettit em sua conta no X (antigo Twitter), e republicada no portal Space.com, mostra a cápsula em forma de cone e o rastro multicolorido deixado por ela ao atravessar a atmosfera terrestre sobre a Flórida.

A Polaris Dawn, segunda missão espacial financiada pelo bilionário Jared Isaacman, marcou a história ao realizar a primeira caminhada espacial comercial e alcançar a maior altitude orbital desde a missão Apollo 17, em 1972.



O astronauta capturou o momento da reentrada da cápsula Polaris Dawn utilizando novas lentes otimizadas para imagens noturnas.

A foto foi tirada da Cúpula, uma janela panorâmica da ISS que oferece uma vista privilegiada da Terra.

Outros astronautas da Nasa presentes na ISS também se reuniram no local para testemunhar a reentrada da Polaris Dawn e acompanhar o trabalho de Pettit.

Segundo o Space, o astronauta Matthew Dominick comentou no X sobre a experiência, destacando a dificuldade de Pettit em capturar a imagem em meio à multidão, mas reconhecendo que a aglomeração pode ter ajudado a estabilizar a câmera.



Aterrissagem e celebração

A cápsula Dragon pousou com segurança nas águas do Golfo do México, perto das Ilhas Dry Tortugas, na Flórida, na manhã de domingo.

A equipe de resgate rapidamente recuperou os quatro tripulantes, que comemoraram o sucesso da missão com punhos cerrados de alegria.



A SpaceX, empresa responsável pela missão, celebrou a nova localização de pouso, próxima às Dry Tortugas, decorando o Controle da Missão em sua sede na Califórnia com um grande balão verde em forma de tartaruga.

A Polaris Dawn, lançada em 10 de setembro a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, transportou quatro tripulantes: o comandante Jared Isaacman, o piloto Scott "Kidd" Poteet e as engenheiras da SpaceX Sarah Gillis e Anna Menon.

Durante a missão de cinco dias, a tripulação realizou a primeira caminhada espacial comercial e atingiu uma altitude máxima de 1.400 km da Terra.

Veja também

Prisão Polícia Civil finaliza inquérito da Operação Integration, responsável pela prisão de Deolane