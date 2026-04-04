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ARTEMIS II Astronautas a caminho da Lua estão "na metade do caminho", diz Nasa Sobrevoo lunar deve acontecer na próxima segunda, 6

Os astronautas a bordo da nave Orion já estão "na metade do caminho" rumo à Lua, divulgou Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) no final da noite desta sexta-feira, 3.

"No momento da publicação deste texto (às 23h da sexta, 3, em Brasília), a missão Artemis II está aproximadamente na metade do caminho até a Lua", escreveu a agência em uma publicação no X.

"Quando os astronautas chegarem, irão realizar um sobrevoo lunar e coletar observações científicas da superfície da Lua", detalhou. A previsão da agência é de que o sobrevoo aconteça na próxima segunda, 6.

O comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover e os especialistas em missão Christina Koch e Jeremy Hansen decolaram rumo ao satélite natural da Terra na última quarta-feira, 1º. A Artemis II é a primeira missão tripulada da Nasa ao astro em mais de 50 anos.



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