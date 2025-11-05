A- A+

ESPAÇO Astronautas chineses fazem primeiro churrasco no espaço e gravam vídeo Tripulação da Estação Espacial Tiangong assou asas de frango e bifes de carne bovina em forno elétrico adaptado

Astronautas chineses fizeram o primeiro churrasco no espaço na terça-feira, 4, para recepcionar compatriotas que chegavam na Estação Espacial Chinesa, nomeada Tiangong ("Palácio Celestial", em português).

Em vídeo publicado pelo canal de televisão estatal CCTV, os astronautas assam asas de frango em um forno elétrico, com as peças de carne flutuando pela ausência de gravidade. "No momento em que as asinhas entraram no forno, todos aqui ficaram cheios de ansiedade", resume o astronauta Zhang Hongzhang.

"Comida gourmet aqui!", diz Wu Fei ao tirar o frango do forno. Na sequência, as imagens mostram os homens comendo o frango, com um pedaço para cada um. "Como podem ter um gosto tão bom?", delicia-se Chen Zhongrui. O vídeo também mostra que bifes de carne bovina foram assados.

ATENÇÃO: Astronautas chineses fizeram um churrasco no espaço Eles prepararam asas de frango no forno de convecção recém-instalado a bordo da estação espacial Tiangong️ pic.twitter.com/il0L2EFNTr — Astronomiaum (@astronomiaum) November 5, 2025

O churrasco contou com a participação das equipes das missões Shenzhou-20 e dos recém-chegados da Shenzhou-21. O forno utilizado precisou passar por adaptações para funcionar corretamente no espaço.

O jornal chinês Global Times relembrou um teste de um protótipo de forno na Estação Espacial Internacional em 2020. Na ocasião, os astronautas assaram cinco biscoitos de chocolate em órbita em um experimento inédito, mas descobriram que precisavam de muito mais tempo para ficarem prontos, 130 minutos.

A estação espacial chinesa está totalmente operacional desde o fim de 2022. Construída com tecnologia do país asiático, ela também abriga pesquisas científicas de outros países e, no momento, conta com seis astronautas na tripulação a bordo. No entanto, os integrantes da missão Shenzhou-20 devem retornar à Terra em breve.





Veja também