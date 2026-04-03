Astronautas da Artemis II acionam motores rumo à Lua
Durante quase seis minutos, a nave Orion gerou o impulso necessário para deixar a órbita da Terra
Os quatro astronautas do programa Artemis II acionaram na quinta-feira os motores de sua nave e deixaram a órbita terrestre, onde permaneceram por quase um dia, para seguir rumo à Lua, um feito inédito para a Nasa em mais de meio século.
"A humanidade voltou a mostrar do que somos capazes", disse o astronauta canadense Jeremy Hansen, que embarcou na missão juntamente com três americanos, pouco após a manobra, realizada às 23h49 GMT (20h49 de Brasília).
Durante quase seis minutos, a nave Orion gerou o impulso necessário para deixar a órbita da Terra e seguir rumo à Lua.
Hansen mencionou "uma vista impressionante". "Nada te prepara para a emoção que te invade" no momento, confessou posteriormente sua colega Christina Koch.
Durante uma entrevista ao vivo concedida pela tripulação a emissoras de televisão e transmitida pelo sinal oficial da Nasa, ele descreveu uma Terra "iluminada como se fosse dia e banhada pelo brilho da Lua".
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Com o impulso potente, a Artemis II tornou-se a primeira missão tripulada rumo ao satélite natural desde o fim do programa Apollo, em 1972.
A presença humana no espaço estava limitada, desde então, às imediações da Terra, principalmente na Estação Espacial Internacional (ISS).
Localizada a mais de 384.000 quilômetros de distância, a Lua está 1.000 vezes mais longe da Terra do que a ISS. A missão levará entre três e quatro dias para chegar ao satélite natural da Terra.
A Artemis II busca abrir caminho para um retorno à superfície lunar em 2028, mais de meio século depois das missões Apollo.
A tripulação não vai pousar, e sim orbitar a Lua, passando por trás de seu lado oculto na próxima segunda-feira, antes de retornar para a Terra, no próximo dia 10.
Sem retorno
A tripulação baterá um recorde ao se tornar a que foi mais longe no espaço. A trajetória foi definida para que a nave seja atraída pela gravidade da Lua e depois retorne diretamente à Terra, sem propulsão adicional.
O cálculo tem uma desvantagem: uma vez iniciado o impulso principal, não há volta. Para retornar à Terra, a Orion deverá primeiro chegar à órbita da Lua e voltar, em uma viagem de vários dias.
Os astronautas usam trajes que também funcionam como sistemas de sobrevivência: em caso de despressurização ou vazamento na cabine, eles manterão o oxigênio, a temperatura e a pressão adequados por até seis dias.
Para minimizar os riscos, os astronautas a bordo — os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, além do canadense Jeremy Hansen — realizaram uma série de testes perto da Terra nas 24 horas seguintes ao lançamento bem-sucedido para garantir a confiabilidade da nave, que nunca havia transportado uma tripulação.
Entre os poucos imprevistos técnicos que ocuparam o centro de controle em Houston nas primeiras horas do voo, houve um problema com o banheiro, que foi resolvido.
O programa Artemis custou dezenas de bilhões de dólares e sofreu um atraso de anos. "A Nasa precisa com urgência de que isso dê certo", disse à AFP o especialista Casey Dreier, da The Planetary Society. Ele destacou que a agência enfrenta problemas de orçamento e várias baixas, principalmente de cientistas que trabalham com o clima.
A missão Artemis II tem como objetivo verificar se tudo está em ordem para permitir o retorno dos americanos à superfície lunar, previsto para 2028, antes do fim do segundo mandato de Donald Trump.
O objetivo da Nasa é construir uma base perto do polo sul lunar, onde nenhum ser humano jamais esteve, e utilizar as missões lunares para preparar futuros voos a Marte.
A meta é um empreendimento extremamente complexo e caro, que acontece sob a pressão implícita da China, que também aspira pousar na Lua até 2030.