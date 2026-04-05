A- A+

missão lunar Astronautas da Artemis vislumbram "Grand Canyon" da Lua antes de sobrevoá-la Nasa publicou imagem registrada pela tripulação da Artemis, na qual a Lua aparece distante e a bacia Oriental visível

Os astronautas da missão Artemis II contemplaram partes da Lua nunca antes vistas pelo ser humano, informaram os membros da tripulação neste domingo (5), quando sua nave espacial superou a marca de dois terços de sua viagem antes do aguardado sobrevoo lunar.

Quando os astronautas foram dormir, nas primeiras horas deste domingo, dando por encerrado o quarto dia da missão de dez dias, eles estavam a quase 200.000 milhas (321.869 km) da Terra e a 82.000 milhas da Lua, segundo um painel de controle online da Nasa.

A agência espacial americana publicou, neste domingo (5), uma imagem registrada pela tripulação da Artemis, na qual a Lua aparece distante e a bacia Oriental visível.

"Esta missão marca a primeira vez que toda a bacia foi vista por olhos humanos", informou a Nasa. A enorme cratera, que se assemelha a um alvo, já tinha sido fotografada anteriormente por câmeras orbitais.

Falando ao vivo do espaço com crianças canadenses, a astronauta Christina Koch disse que o que mais entusiasmou a tripulação foi ver a bacia, às vezes denominada de "Grand Canyon" da Lua.

"É muito característica e nenhum olho humano nunca tinha visto antes essa cratera até hoje, realmente, quando tivemos o privilégio de vê-la", disse Koch durante a sessão de perguntas e respostas organizada pela Agência Espacial Canadense.

O próximo grande feito da missão é aguardado entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, quando os astronautas vão entrar na "esfera de influência lunar", onde a gravidade da Lua vai exercer maior força sobre a nave espacial que a da Terra.

Se tudo transcorrer sem contratempos, quando a nave Orion girar ao redor da Lua, os astronautas - os americanos Koch, Reid Wiseman e Victor Glover, além do canadense Jeremy Hansen - poderiam bater um recorde ao se aventurar mais longe da Terra do que nenhum outro ser humano fez até agora.

Planos de sobrevoo revisados

A Nasa assinalou que a tripulação da Artemis concluiu uma demonstração de pilotagem manual e revisou seu plano de sobrevoo lunar, incluindo a revisão dos acidentes geográficos que deveriam analisar e fotografar durante o tempo em que orbitarem a Lua.

Antes, os astronautas começaram o dia com uma refeição que incluiu ovos mexidos e café, informou a Nasa, e acordaram com a música "Pink Pony Club", sucesso pop de Chappell Roan.

"O moral a bordo é elevado", disse o comandante Reid Wiseman ao centro de Controle da Missão em Houston, ao início do dia de trabalho da tripulação.

Este pai de duas meninas estava especialmente animado em parte porque teve a oportunidade de falar com as filhas do espaço.

"Estamos aqui em cima, tão longe, e por um momento voltei a me reunir com minha pequena família", disse, durante coletiva de imprensa ao vivo. "Foi simplesmente o maior momento de toda a minha vida", acrescentou.

Trata-se de uma façanha que Wiseman qualificou de "hercúlea" e que a humanidade não realizava em mais de meio século.

Os astronautas receberam formação em geologia para poder fotografar e descrever os traços lunares, inclusive antigos fluxos de lava e crateras de impacto.

Eles verão a Lua de um ponto de vista único em comparação com as missões Apollo das décadas de 1960 e 1970.

Os voos Apollo sobrevoaram a superfície lunar a cerca de 70 milhas, mas a tripulação da Artemis II estará a poco mais de 4.000 milhas em sua maior aproximação, o que lhes permitirá ver a superfície completa e circular da Lua, inclusive as regiões próximas dos dois polos.

Nunca antes visto

Os astronautas da Artemis II já viram perspectivas totalmente novas.

"Ontem à noite tivemos nossa primeira vista da face oculta da Lua, e foi absolutamente espetacular", disse Koch durante uma entrevista ao vivo do espaço.

John Honeycutt, diretor do programa do Sistema de Lançamento Espacial da Nasa, compartilhou, em uma sessão informativa no sábado, uma nova imagem transmitida pelos astronautas.

"No extremo esquerdo podem ser vistos traços da Lua que não tinham sido vistos por olhos humanos até ontem", disse Honeycutt, explicando que apenas instrumentos robóticos tinham "visto" esta região antes.

A tripulação da Artemis II tem estado ocupada tirando fotos, inclusive com smartphones, dispositivos que a Nasa aprovou recentemente para levar a bordo dos voos espaciais.

A agência espacial já tinha divulgado imagens da Orion, que incluíram uma foto completa da Terra, com seus oceanos de azul intenso e nuvens agrupadas.

A missão faz parte de um plano de longo prazo para voltar repetidamente à Lua, com o objetivo de estabelecer uma base lunar permanente que sirva de plataforma para futuras explorações.

É uma viagem muito aguardada, que exige uma precisão extrema, mas ainda dá espaço para que os astronautas realizem seus sonhos de criança sobre os voos espaciais.

"Simplesmente me faz sentir como um menino pequeno", contou recentemente Hansen, ao descrever sua sensação ao flutuar.

Veja também