Depois de nove meses presos no espaço, os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams estão perto de chegar em casa. A espaçonave onde os dois americanos se encontram tem previsão para pousar na Terra por volta das 18h57 desta terça-feira, 18, com transmissão ao vivo da Nasa, a Agência Aerospacial dos Estados Unidos, com imagens a partir das 17h45 (horário de Brasília).

A chegada de ambos é esperada com ansiedade. Os astronautas foram enviados à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) em uma missão de oito dias, chamada de Crew 9, em junho de 2024. Mas, por conta de problemas técnicos da cápsula Starliner, da Boeing, usada para transportá-los, Butch e Suni tiveram de permanecer no espaço por nove meses.

Os astronautas estão sendo trazidos à Terra com ajuda da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. O foguete Falcon 9, que decolou da Flórida na sexta-feira, 14, com uma cápsula Dragon fixada em sua parte superior, carregou uma tripulação de quatro pessoas a bordo com destino à ISS.

A viagem de retorno teve início no final da noite da segunda-feira, 17, e tem previsão para durar 17 horas. Nick Hague, da Nasa, e o cosmonauta Aleksandr Gorbounov também estão a bordo junto de Butch e Suni.

A Nasa já vem fazendo a transmissão do retorno desde a noite de segunda. Na madrugada de terça, 18, a agência fez uma interrupção no fornecimento da imagens depois que a cápsula usada pelos tripulantes se separou da Estação Espacial Internacional, com a disponibilização apenas dos áudios.

A retomada da transmissão com imagens será feita momentos antes do Splashdown, por voltas das 17h45, como é chamado o momento em que espaçonave pousa na água. A previsão que é que a espaçonave SpaceX Dragon chegue à costa da Flórida por volta das 18h57 (horário de Brasília). Os horários podem ser alterados.

"A cobertura do retorno da Crew-9 da NASA será retomada às 16h45 (17h45 no horário de Brasília) de terça-feira no NASA+ (canal de transmissão da Nasa) até que a Dragon aterrisse aproximadamente às 17h57 (18h57 no horário de Brasília) na costa da Flórida, e os membros da tripulação estejam recuperados em segurança", informou a agência aeroespacial.

