ELEIÇÕES EUA Astronautas "presos" no espaço poderão votar da Estação Espacial nas eleições dos EUA; veja como A escolha do novo presidente e vice-presidente dos Estados Unidos acontecerá no dia 5 de novembro

Os astronautas da Nasa Suni Williams e Butch Wilmore — tripulação de teste da cápsula Starliner, da Boeing — estão “presos” na Estação Espacial Internacional até fevereiro do ano que vem. Mesmo com a estadia prolongada, e não programada, a dupla poderá participar do pleito que escolherá o próximo presidente dos Estados Unidos votando diretamente do espaço.

Engana-se quem pensa que será tudo no improviso. A Nasa já tinha um plano de contingência para o cenário em que a dupla permanecesse na estação depois do período eleitoral. Graças a uma lei especial do Texas, os dois astronautas ainda poderão cumprir seu dever cívico a cerca de 400 quilômetros de altitude.

"É um dever muito importante que temos como cidadãos e estou ansioso para poder votar do espaço, o que é muito legal" disse Williams aos repórteres durante uma entrevista coletiva em 13 de setembro na estação espacial.

Cabine de votação na Estação Espacial Internacional (Foto: Nasa)

Os astronautas americanos podem votar do espaço desde que a Legislatura do Texas aprovou um projeto de lei em 1997, expandindo o Código Eleitoral do Texas para incluir "uma pessoa que atenda aos requisitos de elegibilidade de um eleitor... mas que estará em um voo espacial durante o período de votação antecipada e no dia da eleição". Naquele ano, o astronauta da NASA David Wolf se tornou o primeiro americano a votar do espaço na Estação Espacial Mir.

As cédulas lançadas no espaço são transmitidas para a Terra da mesma forma que a maioria dos dados é transmitida entre a estação espacial e o controle da missão — por meio da Near Space Network da NASA, uma constelação de satélites no espaço que se comunicam com antenas em nosso planeta.

Depois que Wilmore e Williams preencherem suas cédulas eletrônicas de ausentes, os formulários “serão criptografados e carregados no sistema de computador de bordo da estação espacial”, de acordo com a NASA.

De lá, as cédulas fluirão por um satélite de rastreamento e retransmissão de dados para uma antena terrestre na NASA White Sands Test Facility em Las Cruces, Novo México. A agência espacial então transferirá a cédula para o controle da missão em Houston e depois para o escrivão do condado responsável pelo processamento das cédulas.

