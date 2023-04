A- A+

VIOLÊNCIA Atacante pernambucano é preso por suspeita de agredir companheira no Recife Fernando Karanga, que atua no futebol chinês, foi preso em flagrante

O atleta pernambucano Fernando Karanga, que atua no Henan FC (China), foi preso em flagrante neste domingo (23), no Recife, suspeito de ter agredido a companheira. Segundo a Polícia Civil, a mulher, que é estrangeira e tem 29 anos, foi encontrada caída em uma rua de Boa Viagem, bairro da Zona Sul da capital pernambucana.

De acordo com a polícia, o jogador – autuado em flagrante por lesão corporal por violência doméstica e familiar – foi levado à Delegacia de Santo Amaro, na região central do Recife.





Ainda de acordo com a corporação, Fernando tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara da Família de Varginha (MG); o caso por trás do mandado não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Civil afirmou, ainda, que “após realização dos procedimentos cabíveis, o autor ficou à disposição da Justiça”.

Com passagens pelas categorias de base do Náutico e do Santa Cruz, Karanga, que tem 31 anos, atua no futebol chinês desde 2018.



