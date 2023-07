A- A+

MÉXICO Ataque a bomba mata três policiais e deixa 10 feridos no México Incidente ocorreu no estado de Jalisco

Três policiais morreram e outras 10 pessoas ficaram feridas, nessa terça-feira, após um ataque com explosivos no estado mexicano de Jalisco, informou o governador Enrique Alfaro.

"Equipe da Procuradoria estadual e policiais (...) sofreu um covarde ataque com artefatos explosivos que causaram a morte de três companheiros da polícia municipal e da Procuradoria, assim como 10 pessoas feridas", escreveu Alfaro, no Twitter.

Na rede social se espalham postagens sobre o incidente:

“Este é um evento sem precedentes, que mostra do que são capazes esses grupos do crime organizado. Este ataque também representa um desafio para o Estado mexicano como um todo”, acrescentou Alfaro em sua mensagem.

O governante estadual indicou que o gabinete de Segurança está em "sessão permanente" para investigar o ataque, cuja autoria ainda não foi atribuída a nenhuma organização criminosa específica.

Poderoso cartel

O estado de Jalisco é a base de atuação do Cartel Jalisco Nova Gereção (CJNG), uma das organizações de narcotráfico mais poderosas do México, com presença em grande parte do território nacional.

Segundo informações da rede de TV local, a explosão teria ocorrido próximo a um veículo em que viajavam os agentes de segurança.

Em junho passado, outro ataque incomum com explosivos, especificamente um carro-bomba, matou um agente da Guarda Nacional e feriu outros no estado central de Guanajuato.

Ataques com carros-bomba são raros no México, um país abalado pela violência ligada ao narcotráfico.

Também nesta terça-feira, 13 agentes de segurança detidos no dia anterior por manifestantes no estado de Guerrero foram libertados, após negociações com o governo.

Acredita-se que o protesto tenha sido infiltrado por um grupo criminoso, segundo as autoridades.

Desde 2006, quando foi lançada uma ofensiva militar contra o crime organizado, o México acumula cerca de 350 mil assassinatos, a maioria atribuídos a organizações do narcotráfico, além de dezenas de milhares de desaparecidos.

