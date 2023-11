A- A+

Ataque Ataque a comboio militar paquistanês deixa 14 soldados mortos Além disso, na sexta-feira, uma explosão de uma bomba direcionada a uma van da polícia matou cinco civis e feriu outros 21 no noroeste do Paquistão

De acordo com o Exército paquistanês, 14 soldados morreram nesta sexta-feira (3) em um ataque contra um comboio militar na província do Baluchistão, no sul do Paquistão.

Dois veículos foram alvo de uma "emboscada" feita por "terroristas", afirmou o Exército em um comunicado, no qual anunciou a morte de 14 soldados.

O ataque ocorreu perto do porto de Pasni, ao longo da estrada costeira que se estende da fronteira com o Irã até a cidade de Karachi.

Imagens vistas pela AFP mostraram corpos carbonizados na estrada.

Além disso, na sexta-feira, uma explosão de uma bomba direcionada a uma van da polícia matou cinco civis e feriu outros 21 no noroeste do Paquistão, de acordo com autoridades.

O atentado ocorreu em Dera Ismail Khan, uma cidade na província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, uma região onde os ataques aumentaram nos últimos meses.

O Baluchistão é, há décadas, palco de uma insurgência separatista liderada por rebeldes baluches, que acusam o governo de explorar os recursos de gás e minerais da província em benefício próprio, sem compartilhar os benefícios de forma equitativa.

Veja também

Emmanuel Macron Macron anuncia "conferência humanitária" sobre Gaza, em Paris; saiba data