Ataque a facadas em Amsterdã deixa quatro pessoas feridas

Um agressor armado com uma faca feriu gravemente quatro pessoas - duas dos Estados Unidos, uma da Bélgica e uma da Polônia - em um ataque a facadas nesta quinta-feira (27) em uma movimentada rua de compras de Amsterdã, capital da Holanda, disseram as autoridades holandesas. O agressor também se feriu e está sob custódia.



O ataque durou vários minutos antes que o agressor fosse detido por um transeunte próximo à Praça Dam, no final da tarde. A polícia isolou a área e várias ambulâncias e um helicóptero médico foram chamados ao local. As autoridades disseram, em um comunicado, que ainda não havia um motivo estabelecido para o ataque, mas que a polícia estava considerando a possibilidade de o homem ter escolhido as vítimas de forma aleatória.

As vítimas foram identificadas como uma mulher de 67 anos e um homem de 69 anos dos Estados Unidos, uma mulher de 73 anos da Bélgica, um homem de 26 anos da Polônia e uma mulher holandesa de 19 anos de Amsterdã.

"A investigação policial está em andamento e tem total prioridade no momento. Esperamos em breve obter mais clareza sobre o contexto desse horrível ataque a facadas", disse a prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, em um comunicado. "Nosso coração está com as vítimas, suas famílias e entes queridos", completou.

O agressor ficou ferido quando foi dominado por um transeunte. "O suspeito foi detido com a ajuda de um civil", disse a porta-voz da polícia, Eline Roovers, à Associated Press.

No ano passado, a cidade registrou vários ataques a facadas atribuídos a pessoas com problemas de saúde mental. Amsterdã criou um serviço de emergência no mês passado para que os moradores pudessem relatar comportamentos irracionais. O mecanismo de denúncia foi recomendado após uma investigação mostrar que um homem foi esfaqueado até a morte pelo vizinho.

