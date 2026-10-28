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INTERNACIONAL Ataque a mercado no Sudão deixou mais de 100 mortos, afirma grupo humanitário Drone atingiu o mercado de Tanqonj, ao norte de Nyala, um local muito frequentado pelos habitantes

O ataque do Exército sudanês que atingiu um mercado na cidade de Nyala, no oeste do país, causou a morte de 102 pessoas na terça-feira, afirmou um grupo de defesa dos direitos humanos nesta quarta-feira (28).

O ataque na capital dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) deixou também 113 feridos, informou a ONG Emergency Lawyers, que documenta os abusos cometidos na guerra que já dura três anos.

"Perdi meu filho de 19 anos no ataque. Nós o enterramos junto com mais de 70 corpos em uma única vala", explicou Hamdane Souleimane, morador de Nyala.

O drone atingiu o mercado de Tanqonj, ao norte de Nyala, um local muito frequentado pelos habitantes, destacou a organização.

Em guerra desde abril de 2023, o Exército do Sudão e as FAR têm recorrido cada vez mais a drones para realizar ataques bem longe das linhas de frente, o que causa a morte de dezenas de civis, e assim alcançar território inimigo sem precisar deslocar tropas para o local.

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