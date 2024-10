A- A+

ÁSIA Ataque a mina de carvão deixa 20 mortos no Paquistão Outros sete trabalhadores ficaram feridos

Vinte trabalhadores de uma mina de carvão foram mortos e sete ficaram feridos na manhã desta sexta-feira em um ataque armado na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, disse a polícia.

"Por volta das 0h30, entre 35 e 40 homens com roupas civis, fortemente armados, abriram fogo contra os trabalhadores das minas de carvão durante cerca de 30 minutos antes de fugirem", disse o chefe da polícia local, Asim Shafi, de Duki, onde ocorreu o ataque, a 225 km da capital provincial, Quetta.

"Eles estavam equipados com lançadores de foguetes e granadas", acrescentou.

Kaleemullah Kakar, funcionário distrital, confirmou o número de mortos à AFP, acrescentando que outros sete trabalhadores ficaram feridos.

O Baluchistão, vizinho do Afeganistão e do Irã, é a província mais pobre do Paquistão, apesar dos seus recursos mineiros e de gás, que os separatistas reivindicam o controle.

Os separatistas realizam regularmente ataques mortais contra as forças de segurança e paquistaneses de outras províncias.

Veja também

TRANSPORTE POR APP Câmara do Rio aprova projeto que permite motoristas de aplicativo mulheres escolherem só passageiras