Ataque a tiros deixa dezenas de mortos nos Estados Unidos; atirador está em fuga

Um ataque a tiros em Lewiston, no Maine, Estados Unidos, deixou ao menos 22 pessoas mortas e mais de 50 feridos, nesta quarta-feira (25). As informações são da rede americana CNN.

A polícia de Lewiston disse, em uma postagem no Facebook, que está lidando com um incidente no bar Schemengees Bar and Grille e no Sparetime Recreation, uma pista de boliche. "Por favor, fique fora das estradas para permitir o acesso das equipes de emergência aos hospitais", disse a polícia.

Também foi destacado que o suspeito pelo ataque está foragido e a polícia está em busca do atirador. Além disso, a corporação pediu que os moradores permaneçam dentro de casa. "Por favor, fique dentro de sua casa com as portas trancadas", pediu a polícia estadual. "Se você vir qualquer atividade ou indivíduo suspeito, ligue para o 911."

O ataque fez com que o governo emitisse um aviso para que os moradores buscassem locais seguros e não saíssem de suas casas. Lojas e empresas também foram aconselhadas a fecharem as portas.

