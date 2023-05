A- A+

Estados Unidos Ataque a tiros deixa ao menos três mortos e vários feridos no Novo México O suspeito "foi confrontado e morto no local", informou o Departamento de Polícia de Farmington, cidade a cerca de 340 quilômetros da capital

Pelo menos três pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em um ataque a tiros em uma cidade do estado do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos, informou a polícia nesta segunda-feira (15).

O suspeito "foi confrontado e morto no local", informou o Departamento de Polícia de Farmington, pequena cidade do Novo México a cerca de 340 quilômetros da capital, Santa Fé.

No breve comunicado publicado nas redes sociais, as autoridades informaram que a identidade do suspeito ainda não é conhecida e que "não há mais ameaças neste momento". "Há várias vítimas civis e ao menos três mortos", acrescentaram.

Vários agentes atenderam à denúncia de um ataque a tiros em um bairro residencial com muitas escolas no perímetro. Dois ficaram feridos e foram transferidos para um hospital, onde receberam atendimento e se encontram "em condição estável".

As escolas foram fechadas, de acordo com as autoridades, enquanto vídeos circulavam pelas redes sociais mostrando uma forte presença policial.

Mais de 220 ataques a tiros foram registrados este ano no país, segundo números da organização não governamental Gun Violence Archive (Arquivos da Violência Armada, em tradução livre).

Episódios de violência com armas de fogo são alarmantemente frequentes nos Estados Unidos, um país no qual há mais armas que pessoas e onde as tentativas de reduzir sua proliferação encontram forte resistência.

