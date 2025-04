Ataque a tiros deixa três mortos na cidade sueca de Uppsala

A- A+

Três pessoas morreram em um ataque a tiros, nesta terça-feira (29), no centro da cidade sueca de Uppsala, informou a polícia do país nórdico, onde nos últimos anos foram registrados vários incidentes do tipo.

O ataque a tiros ocorreu no centro de Uppsala, na véspera de um festival tradicional pela chegada da primavera, que atrai dezenas de milhares de pessoas a esta cidade, situada 60 km ao norte da capital, Estocolmo.

"Três pessoas morreram, mas sua identidade ainda não foi confirmada", disse à AFP Magnus Jansson Klarin, porta-voz da polícia de Uppsala.

"Recebemos relatos sobre uma pessoa encapuzada em uma moto. Estamos verificando esta informação", acrescentou o porta-voz.

Segundo vários veículos de comunicação, os disparos ocorreram em um salão de beleza no centro da cidade e várias testemunhas disseram ter ouvido tiros.

A polícia disse ter recebido pouco após as 17h locais (12h de Brasília) "telefonemas de pessoas que escutaram fortes detonações que pareciam tiros no centro de Uppsala".

"É um bairro bastante tranquilo no geral. Faço minhas compras aqui todos os dias", disse à AFP Elias Sundgren, um estudante de informática da Universidade de Uppsala.

A polícia estabeleceu um perímetro de segurança para isolar o acesso à área e um drone sobrevoava o local.

"O que sabemos por enquanto é que não há risco para a população", disse um porta-voz da polícia.

As autoridades não confirmaram se o incidente está relacionado com a guerra entre quadrilhas que castiga o país há vários anos e que provocou várias mortes em acertos de contas.

O ataque a tiros ocorreu um dia antes da Noite de Walpurgis, festa típica celebrada em 30 de abril e que reúne de milhares de pessoas. Por esta razão, a polícia tentou tranquilizar os visitantes para que não cancelem seus planos.

"As pessoas não devem ter medo de vir amanhã", disse Klarin. "Espera-se que entre 100 mil e 150 mil pessoas estejam amanhã em Uppsala".

A Suécia sofre há vários anos com o flagelo da violência relacionada com quadrilhas. Os autores destes ataques são cada vez mais jovens, em muitos casos contratados como pistoleiros porque têm menos de 15 anos, a idade da responsabilidade penal na Suécia.

Contudo, em 2024 os ataques a tiros diminuíram pelo segundo ano consecutivo e foram registrados 296 atos do tipo, 20% a menos que no ano anterior, informou a polícia em janeiro.

Veja também