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Ataque a tiros deixa um morto e quatro feridos no centro de Washington

Jeffery Carroll disse a jornalistas que o suspeito foi encontrado com um ferimento a bala autoinfligido

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Ataque a tiros deixa um morto e quatro feridos no centro de WashingtonAtaque a tiros deixa um morto e quatro feridos no centro de Washington - Foto: KEN CEDENO / AFP

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas nesta quinta-feira (12) em um ataque a tiros dentro e fora de uma academia de ginástica no centro de Washington, informou à imprensa o chefe de polícia interino da cidade.

 

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Jeffery Carroll disse a jornalistas que o suspeito foi encontrado com um ferimento a bala autoinfligido, depois de se entrincheirar em seu apartamento, perto do local do ataque.

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