EUA

Ataque a tiros é registrado no Texas; FBI menciona possível 'ato de terrorismo'

Ataque a tiros registrado em um bar de Austin, no Texas, deixou três mortos

Ataque a tiros é registrado no Texas; FBI menciona possível 'ato de terrorismo' - Foto: AFP

Um ataque a tiros registrado em um bar de Austin, no Texas, que deixou três mortos, incluindo o atirador, pode ter sido um "ato de terrorismo", informou, neste domingo (1º), o FBI (polícia federal americana).

"Ainda é cedo demais para determinar uma motivação exata, mas há indícios sobre o indivíduo e seu veículo que apontam para um potencial nexo com o terrorismo", informou Alex Doran, agente especial do FBI.

"Por enquanto, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato de terrorismo", disse Doran a jornalistas.

