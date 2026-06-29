A- A+

MUNDO Ataque a tiros em cidade do norte da Alemanha deixa 5 mortos O suposto autor dos disparos foi detido, segundo um porta-voz da polícia

Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas em um tiroteio nesta segunda-feira (29) em Stade, uma cidade no norte da Alemanha, informou a polícia, que também anunciou a detenção de duas pessoas, incluindo o suposto autor dos disparos.

O ataque aconteceu em um centro de apoio para jovens em Stade, uma cidade de 50 mil habitantes próxima de Hamburgo.

Segundo a polícia, "não há perigo para a população".

"As investigações sobre as circunstâncias e o desenrolar exato dos fatos continuam", informou.

Veja também