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Ataque a tiros em cidade do norte da Alemanha deixa 5 mortos

O suposto autor dos disparos foi detido, segundo um porta-voz da polícia

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Ataque a tiros em cidade do norte da Alemanha deixa vários mortosAtaque a tiros em cidade do norte da Alemanha deixa vários mortos - Foto: Ibrahim OT / AFP

Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas em um tiroteio nesta segunda-feira (29) em Stade, uma cidade no norte da Alemanha, informou a polícia, que também anunciou a detenção de duas pessoas, incluindo o suposto autor dos disparos.

O ataque aconteceu em um centro de apoio para jovens em Stade, uma cidade de 50 mil habitantes próxima de Hamburgo.

Segundo a polícia, "não há perigo para a população".

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"As investigações sobre as circunstâncias e o desenrolar exato dos fatos continuam", informou.

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