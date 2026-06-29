MUNDO
Ataque a tiros em cidade do norte da Alemanha deixa 5 mortos
O suposto autor dos disparos foi detido, segundo um porta-voz da polícia
Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas em um tiroteio nesta segunda-feira (29) em Stade, uma cidade no norte da Alemanha, informou a polícia, que também anunciou a detenção de duas pessoas, incluindo o suposto autor dos disparos.
O ataque aconteceu em um centro de apoio para jovens em Stade, uma cidade de 50 mil habitantes próxima de Hamburgo.
Segundo a polícia, "não há perigo para a população".
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"As investigações sobre as circunstâncias e o desenrolar exato dos fatos continuam", informou.