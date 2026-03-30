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ARGENTINA Ataque a tiros em escola da Argentina deixa um morto e oito feridos O atirador foi detido, confirmou à AFP uma fonte do ministério da Segurança da província

Um estudante de 13 anos morreu e pelo menos oito pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros nesta segunda-feira (30), quando um aluno de 15 anos abriu fogo em uma escola da Argentina, informaram autoridades locais.

O "grave episódio", que abalou um país desacostumado a ataques a tiros em instituições de ensino, ocorreu na escola Mariano Moreno, na cidade de San Cristóbal, detalhou o governo da província de Santa Fé (centro).

O atirador foi detido, confirmou à AFP uma fonte do ministério da Segurança da província.





"Subi e, quando estava justamente para descer, alguns alunos viram que um rapaz saiu do banheiro com uma arma e começaram a gritar. E ele começou a atirar, atirar para o alto, e todos saímos correndo", disse uma aluna, identificada como Priscila, em entrevista à emissora local Radio Con Vos.

Seis estudantes foram atendidos no hospital local com ferimentos superficiais sofridos enquanto fugiam do local e estão fora de perigo, detalhou o texto. Outros dois foram encaminhados ao Hospital Regional de Rafaela; um deles inicialmente em estado grave, mas estável.

As identidades do agressor e das vítimas ainda não foram divulgadas oficialmente.

O ataque ocorreu quando os alunos aguardavam para hastear a bandeira, como fazem todos os dias antes do início das aulas no colégio, nessa pequena localidade de cerca de 16.000 habitantes.

A arma usada pelo agressor "presumivelmente é uma espingarda", disse ao canal TN o secretário de Governo de San Cristóbal, Ramiro Muñoz.

As aulas foram suspensas e os alunos enviados para casa.

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