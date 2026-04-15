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Tragédia

Ataque a tiros em escola na Turquia deixa quatro mortos e 20 feridos

Entre as vítimas estão um professor e três alunos

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Esta fotografia, divulgada em 15 de abril de 2026 pela agência de notícias turca DHA (Demiroren News Agency), mostra paramédicos carregando um saco para cadáveres em Kahramanmaraş, no sul da TurquiaEsta fotografia, divulgada em 15 de abril de 2026 pela agência de notícias turca DHA (Demiroren News Agency), mostra paramédicos carregando um saco para cadáveres em Kahramanmaraş, no sul da Turquia - Foto: Divulgação / DHA (Agência de Notícias Demiroren) / AFP

Quatro pessoas morreram e 20 morreram nesta quarta-feira (15) em um ataque de um adolescente a uma escola na província de Kahramanmaraş, no sul da Turquia, informou o governador local, um dia após outro ataque a tiros em uma escola de ensino médio no país.

"Um estudante foi à escola com armas que pertencerem ao pai dele na mochila. Ele entrou em duas salas de aula e abriu fogo ao acaso, deixando feridos e mortos", disse o jornalista o governador da província de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer.

Quatro feridos estavam em condição crítica e estavam sendo firmes, afirmou.

O agressor era filho de um ex-policial, indicou Ünlüer, e portava cinco armas e sete carregadores.

“Suspeitamos que ele possa ter pegado as armas do pai”, disse o governador. “Ele atirou em si mesmo. Ainda não está claro se foi suicídio ou se aconteceu em meio ao caos”, declarou.

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A polícia prendeu o pai do agressor, Ugur Mersinli, informou a agência oficial de notícias Anadolu.

As duas salas de aula abrigavam alunos com cerca de dez anos de idade, indicou o governador.

Imagens divulgadas por agência de notícias privadas IHA mostram uma pessoa, com o corpo e o rosto coberto, sendo levada em uma ambulância, além de pais de alunos chorando perto da escola.

O ministro da Justiça, Akin Gurlek, declarou que os promotores iniciaram uma investigação imediata sobre o ataque, e o presidente Recep Tayyip Erdogan prometeu que "os responsáveis prestarão contas", num discurso perante o partido governante AKP.

Na terça-feira, um adolescente armado com uma espingarda de caça deixou 16 feridos em uma escola técnica na província turca de Sanliurfa, no sudeste do país.

Esse tipo de incidente é relativamente raro na Turquia, onde, segundo estimativas de uma fundação local, circulam bolsas de milhões de armas de fogo, a maioria de forma ilegal.

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