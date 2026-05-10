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Leia o Jornaldomingo09/05/2026
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Violência

Ataque a tiros em espetinho deixa dois mortos em Condado, na Zona da Mata de Pernambuco

Três suspeitos foram presos

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Suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de GoianaSuspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Goiana - Foto: Reprodução / Google Street View

Duas pessoas morreram após um ataque a tiros em um espetinho localizado no município de Condado, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Três suspeitos foram presos. 

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O crime aconteceu na noite do sábado (9) e as vítimas, um homem e uma mulher, não estavam juntas. 

Neste domingo (10), três homens foram presos por policiais da 27ºBPM sob suspeita de envolvimento no ataque. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo e cinco munições deflagradas. 

Segundo a Polícia Militar, não há indicação do que teria motivado o crime. 

Os acusados foram encaminhados para a Delegacia de Goiana e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. 

Confira a nota da PMPE sobre o caso:

No dia 10 de maio de 2026, por volta das 12h41, Policiais Militares do 27ºBPM, após diligências relacionadas a um duplo homicídio e uma tripla tentativa de homicídio na cidade de Condado, em ação conjunta com equipes do Malhas da Lei, ASI/27ºBPM e MO de Itambé, abordaram três indivíduos e após diligências, localizaram um revólver calibre .32. Em seguida, o mesmo relatou ter entregue um revólver calibre .38 a seu irmão R. F. D. L., que indicou o local onde a arma estava escondida, sendo ela encontrada com 5 (cinco) munições deflagradas. Diante dos fatos, os envolvidos e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Goiana para adoção das medidas cabíveis.

 

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