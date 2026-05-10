A- A+

Violência Ataque a tiros em espetinho deixa dois mortos em Condado, na Zona da Mata de Pernambuco Três suspeitos foram presos

Duas pessoas morreram após um ataque a tiros em um espetinho localizado no município de Condado, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Três suspeitos foram presos.

O crime aconteceu na noite do sábado (9) e as vítimas, um homem e uma mulher, não estavam juntas.

Neste domingo (10), três homens foram presos por policiais da 27ºBPM sob suspeita de envolvimento no ataque. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo e cinco munições deflagradas.

Segundo a Polícia Militar, não há indicação do que teria motivado o crime.

Os acusados foram encaminhados para a Delegacia de Goiana e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

Confira a nota da PMPE sobre o caso:

No dia 10 de maio de 2026, por volta das 12h41, Policiais Militares do 27ºBPM, após diligências relacionadas a um duplo homicídio e uma tripla tentativa de homicídio na cidade de Condado, em ação conjunta com equipes do Malhas da Lei, ASI/27ºBPM e MO de Itambé, abordaram três indivíduos e após diligências, localizaram um revólver calibre .32. Em seguida, o mesmo relatou ter entregue um revólver calibre .38 a seu irmão R. F. D. L., que indicou o local onde a arma estava escondida, sendo ela encontrada com 5 (cinco) munições deflagradas. Diante dos fatos, os envolvidos e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Goiana para adoção das medidas cabíveis.

Veja também