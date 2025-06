Ataque a tiros em Minnesota mata congressista democrata e deixa outro ferido

A- A+

Um homem matou a tiros a congressista estadual democrata Melissa Hortman e seu marido, além de ferir outro congressista, John Hoffman, e sua esposa em Minnesota, no que o governador deste estado do norte dos Estados Unidos descreveu como ataques "com motivação política".

O ataque ocorreu em meio a profundas divisões políticas nos Estados Unidos e enquanto milhares de pessoas se preparavam para ir às ruas em protesto contra as políticas do presidente republicano, Donald Trump.

O atirador continua foragido e uma operação de busca foi iniciada, informou a polícia.

Donald Trump e a procuradora-geral Pam Bondi condenaram o que chamaram de "violência horrível" e disseram que os responsáveis enfrentarão "toda a extensão da lei".

A congressista estadual Melissa Hortman, ex-presidente da Câmara de Representantes, e seu marido, Mark, foram mortos em sua casa perto de Minneapolis, disse o governador Tim Walz em uma coletiva de imprensa.

O senador estadual John Hoffman e sua esposa Yvette foram baleados, informou o governador, com a voz embargada pela emoção. Ele acrescentou que as autoridades estão "cautelosamente otimistas" quanto à recuperação deles.

"Este foi um ato de violência política direcionada", disse Walz.

"O diálogo pacífico é a base da nossa democracia. Não resolvemos nossas diferenças com violência ou sob a mira de armas", enfatizou.

Drew Evans, superintendente do Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota, afirmou que Hoffman e sua esposa foram os primeiros a serem baleados e que, cerca de 90 minutos depois, enquanto a polícia investigava, Hortman e seu marido foram baleados.

O suposto agressor conseguiu fugir durante uma troca de tiros com policiais perto da residência de Hortman, disse Evans a repórteres. "Estamos procurando ativamente por esse indivíduo neste momento", acrescentou.

Em ambos os casos, as autoridades acreditam que o agressor se passou por um policial, informou a ABC News, citando uma fonte próxima à investigação.

A polícia procura por um homem branco de cabelos castanhos, vestindo um colete à prova de balas preto sobre uma camisa e calças azuis, informou a emissora de televisão local KSTP.

O país está mergulhado em profundas divisões políticas.

Os democratas criticam Trump por sua política migratória drástica, seus ataques à educação e à imprensa, e a percepção de que ele viola os limites do poder Executivo com uma agenda ultraconservadora.

"Neste momento crítico em que nos encontramos, este trágico evento aqui em Minnesota deve servir de lembrete para todos nós", disse Walz.

"A democracia e os debates nos corredores do Congresso, nas câmaras estaduais e nos conselhos escolares são uma forma de resolver as nossas diferenças pacificamente e levar a sociedade a um lugar melhor", insistiu.

