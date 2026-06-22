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Internacional Ataque a tiros em Montreal deixa três mortos, incluindo o suspeito As autoridades não divulgaram imediatamente a motivação ou detalhes do ataque, no qual um policial e um civil também morreram, e outro policial ficou ferido

Um ataque a tiros ocorrido por volta do meio-dia desta segunda-feira (22) em um bairro judeu de Montreal deixou três mortos, incluindo o suposto atirador, informou a polícia canadense.

O chefe da polícia de Montreal, Fady Dagher, descreveu o incidente como "uma tragédia" e "um pesadelo". No ataque, morreram um policial e um civil, enquanto outra agente ficou ferida.

As autoridades ainda não informaram qual teria sido a motivação do crime nem se o episódio constitui um crime de ódio ou um ato terrorista.

A emissora pública canadense Radio-Canada afirmou que o autor do ataque estaria ligado à ideologia "incel", uma visão de mundo misógina e machista.

O movimento incel, abreviação de "celibatários involuntários" em inglês, é geralmente associado a homens heterossexuais radicalizados por sua incapacidade de encontrar uma parceira.

Dagher ressaltou que a investigação ainda não encontrou indícios concretos sobre a motivação do ataque.

O civil morto era morador do bairro de Côte-des-Neiges, na região oeste da cidade, onde se concentram numerosos estabelecimentos comerciais e restaurantes da comunidade judaica, segundo a polícia.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou estar "horrorizado" com o ocorrido.

Dagher informou que a polícia recebeu uma chamada relatando um tiroteio em andamento no bairro de Côte-des-Neiges por volta das 11h30 (12h30 em Brasília).

Os agentes se deslocaram ao local e houve troca de tiros, enquanto o agressor disparava de dentro de um edifício utilizando uma arma longa, declarou o chefe de polícia aos jornalistas.

O oficial confirmou que um policial foi atingido fatalmente e que uma policial ficou gravemente ferida, embora sua vida não corra risco. Ele também confirmou que o atirador usava o que parecia ser uma vestimenta militar.

O local do ataque gerou imediatamente especulações na internet de que se tratava de um episódio de violência antissemita no Canadá.

O país tem registrado um aumento dos crimes denunciados contra judeus desde que Israel lançou sua operação em Gaza após os ataques de 7 de outubro de 2023 realizados pelo Hamas.

O Centro para Israel e Assuntos Judaicos (CIJA), uma importante organização da sociedade civil canadense, informou que estava "acompanhando de perto a situação".

A primeira-ministra da província de Quebec, Christine Fréchette, declarou estar "profundamente chocada com os trágicos acontecimentos" e pediu à população que "evite especulações" sobre o caso.

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