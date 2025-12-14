A- A+

austrália Ataque a tiros em praia de Sydney foi um 'incidente terrorista', diz polícia Pessoas morreram e outras ficaram feridas no ataque

A polícia australiana declarou neste domingo (14) que o ataque a tiros na praia de Bondi, em Sydney, foi um incidente "terrorista".

"Devido às circunstâncias do incidente ocorrido às 21h36 desta noite, declarei-o como um incidente terrorista", afirmou o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, em uma coletiva de imprensa.

Pelo menos 11 pessoas morreram no ataque. Outras pessoas ficaram feridas e foram levadas para diversos hospitais, informou a polícia de Nova Gales do Sul. Um dos suspeitos do ataque morreu e o segundo está em estado crítico, segundo a polícia.

Matéria em atualização.

