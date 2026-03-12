A- A+

estados unidos Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa dois feridos e o atirador morto A universidade indicou que a polícia e a equipe de emergência "responderam imediatamente" e "o atirador morreu"

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 12, em um ataque a tiros em uma universidade no estado da Virgínia, sul dos Estados Unidos, no qual o atirador morreu, segundo informou a instituição.

A Universidade Old Dominion (ODU) afirmou em um comunicado que um homem armado abriu fogo em um edifício no campus de administração em Norfolk, momento em que feriu duas pessoas. As vítimas estão em estado crítico, disse um porta-voz da Sentera Health, o sistema de saúde que administra o hospital para o qual os feridos foram levados.

A universidade indicou que a polícia e a equipe de emergência "responderam imediatamente" e "o atirador morreu". As aulas foram suspensas pelo resto do dia.

Em uma mensagem à comunidade universitária, o presidente da ODU, Brian Hemphill, disse que a instituição enfrentou uma tragédia no campus. Ele expressou gratidão pela rápida resposta de emergência e desejou apoio e orações a todos os afetados.

"A segurança da nossa comunidade universitária é a minha principal prioridade", escreveu Hemphill. "Estamos profundamente empenhados em proteger todos os 'Monarchs' e em garantir um ambiente seguro de aprendizagem, convivência e trabalho em todos os momentos."

Os ataques a tiros em escolas são frequentes nos Estados Unidos, onde o número de armas supera o de pessoas e as normas, inclusive para comprar fuzis de estilo militar, são brandas.

*Com informações de agências internacionais.

