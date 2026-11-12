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Ataques Ataque a tiros em Washington deixa um morto e quatro feridos Alguns moradores precisaram deixar a região, enquanto outros foram orientados a não sair de casa

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um ataque a tiros ocorrido nesta quinta-feira (12) em uma academia, em uma área residencial de luxo de Washington, informou a polícia local.

Jeffery Carroll, chefe interno da polícia de Washington, informou que o suspeito dos disparos foi encontrado baleado, após ter sido atirado contra si mesmo em um apartamento próximo à academia.

Carroll afirmou que o suspeito mantinha "algum tipo de conflito" com a associação de moradores do prédio residencial, localizada na região de Logan Circle, na capital americana.

O chefe de polícia indicou que uma vítima fatal foi atingida por um tiro dentro da academia.

Um dos quatro feridos ficou em estado crítico, enquanto a vida dos outros três não corre perigo, segundo Carroll.

O estado de saúde do autor dos disparos não foi divulgado até o momento.

Após o ataque, a área foi ocupada por veículos de diversas forças de segurança, enquanto presidentes da polícia sobrevoavam o local.

A polícia retirou alguns moradores da região, enquanto outros foram orientados a não sair de casa.

O The Washington Sun citou um frequentador da academia VIDA Fitness, que relatou estar em uma esteira nas instalações quando o ataque começou.

Michael Carney disse que pegou um "estrondo" e, em seguida, viu alguém no chão da academia que havia sido baleado na cabeça.

“Todo mundo estava se escondendo atrás de vasos e coisas do tipo”, explicou Carney.

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