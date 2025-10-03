Sex, 03 de Outubro

Rio de Janeiro

Ataque a tiros mata idosa e homem em Rio das Pedras; outras duas pessoas ficaram feridas

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada fez uma perícia no local do ataque. Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime, afirmou a Polícia Civil

Ataque a tiros mata idosa e homem em Rio das Pedras; outras duas pessoas ficaram feridas

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas num ataque a tiros ocorrido na noite desta quinta-feira em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio. Os corpos de Iraci Adelgado da Silva, de 78 anos, um homem, ainda não identificado, foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML). As outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
 

A Polícia Militar informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para o local. De acordo com relatos ouvidos pelos agentes, três criminosos armados chegaram à Rua Nova e carro e fizeram disparos contra as vítimas, fugindo em seguida

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada fez uma perícia no local do ataque. Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime, afirmou a Polícia Civil.

