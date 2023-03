Ataque aéreo israelense deixa três mortos na Síria

A- A+

A aviação israelense atacou neste domingo (12) um depósito de armas no oeste da Síria, uma operação que matou um oficial do exército sírio e dois combatentes pró-Irã, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"Os ataques israelenses atingiram um depósito de armas pertencente a forças pró-Irã, localizado entre as províncias de Tartus e Hama", afirmou Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido e que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Rahman disse que Israel também atacou uma posição da defesa aérea síria.

O exército israelense afirmou que "não comenta informações de meios de comunicação estrangeiros".

Desde o início do conflito na Síria em 2011, Israel executou centenas de ataques aéreos no país vizinho, tanto contra posições do regime como contra forças iranianas e o movimento xiita libanês Hezbollah, aliados de Damasco e inimigos do Estado hebreu.

Veja também

Jaboatão Praia de Piedade tem movimentação tranquila neste domingo; famílias aproveitam na faixa de areia