Ataque aéreo israelense destruiu igreja ortodoxa grega Gaza; veja antes e depois

A- A+

Um ataque aéreo israelense atingiu o terreno da histórica Igreja Ortodoxa Grega de Santo Porfírio, na cidade de Gaza, que abrigava pessoas deslocadas, na noite de quinta-feira, segundo autoridades religiosas e testemunhas.

O complexo da igreja, composto por uma capela, sete edifícios e um pátio, estava cheio de famílias cristãs da Faixa de Gaza, disseram testemunhas. Elas contaram que o ataque aéreo aconteceu por volta das 19h30, quando o jantar estava sendo distribuído.

Vídeos e imagens do local mostram equipes de resgate escavando os escombros, trabalhando com lanternas na noite de quinta-feira e madrugada de sexta-feira. A capela não foi atingida.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que pelo menos 16 pessoas foram mortas e muitas outras ainda estão soterradas sob os escombros. O número de mortos não pôde ser confirmado de forma independente.

Uma declaração dos militares israelenses na sexta-feira disse que a igreja não era o alvo pretendido do ataque aéreo. Os caças que realizaram o ataque tentavam destruir um centro de comando do Hamas perto da igreja que os militares acreditam estar envolvido no lançamento de foguetes e morteiros contra Israel, disse o comunicado.

“Como resultado do ataque das FDI, a parede de uma igreja na área central foi danificada”, disse o comunicado, usando as iniciais das Forças de Defesa de Israel. “Estamos cientes de relatos de vítimas. O incidente está sob análise. As FDI podem afirmar inequivocamente que a igreja não foi o alvo do ataque.”

A igreja fica a cinco minutos a pé do Hospital Ahli Arab, onde uma explosão na noite de terça-feira matou e feriu centenas de pessoas. O Hamas atribuiu a explosão do hospital a um ataque aéreo israelense; Israel respondeu que foi causado por um foguete com defeito disparado pela Jihad Islâmica Palestina.

Os militares israelenses também disseram na quinta-feira que conduziram dezenas de ataques contra alvos do Hamas no bairro de Shajaiye, perto da igreja, chamando a área de “um foco terrorista”. A igreja centenária fica em um bairro adjacente.

O Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém condenou o ataque aéreo como um crime de guerra.

“O Patriarcado enfatiza que atacar as igrejas e as suas instituições, juntamente com os abrigos que elas fornecem para proteger cidadãos inocentes, especialmente crianças e mulheres que perderam as suas casas devido aos ataques aéreos israelitas em áreas residenciais nos últimos 13 dias, constitui um crime de guerra que não pode ser cometido. ser ignorado”, disse a igreja em um comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores da Grécia expressou “profundo pesar” pela greve. “A proteção dos civis e a segurança dos locais de culto e das instituições religiosas devem ser salvaguardadas e respeitadas por todas as partes”, afirmou o ministério num comunicado.

Veja também

TRABALHO INFANTIL Inspeção identifica 1.871 crianças e adolescentes em trabalho ilegal