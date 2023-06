Ataque aéreo mata uma criança e deixa 22 feridos na Ucrânia

A- A+

Um ataque aéreo no sábado (3) à noite contra um bairro residencial na cidade ucraniana de Dnipro matou uma criança de dois e deixou 22 feridos, anunciaram as autoridades do país, neste domingo (4).

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, culpou a Rússia pelo ataque que, segundo um governador local, destruiu parcialmente um edifício de dois andares, 10 casas particulares, uma estabelecimento comercial e um gasoduto.

A Rússia intensificou os bombardeios contra a Ucrânia nas últimas semanas, ao mesmo tempo que aumentaram as incursões das tropas de Kiev no território russo.

A Ucrânia prepara há vários meses uma grande contraofensiva para tentar recuperar o território perdido desde a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

Entre os escombros do ataque de sábado, as equipes de emergência encontraram o corpo de uma menina de dois anos.

"Durante a noite, o corpo de uma menina foi retirado dos escombros de uma casa no bairro de Pidhorodnenska", anunciou Serhiy Lisak, governador da região de Dnipropetrovsk.

"Ela havia acabado de completar dois anos", acrescentou.

O governador informou ainda que entre os 22 feridos, cinco são crianças. Três delas, em estado grave, precisaram passar por cirurgias.

Zelensky acusou a Rússia pelo ataque e afirmou que muitas pessoas estavam presas nos escombros.

"Mais uma vez, a Rússia demonstra que é um Estado terrorista", afirmou.

Em Kiev, o comandante da administração militar local informou que as defesas aéreas da capital derrubaram vários mísseis e drones.

"De acordo com informações preliminares, nenhum alvo foi atingido na capital", afirmou Serhiy Popko no Telegram.

"As forças de defesa aérea destruíram tudo que se aproximava da cidade a longa distância. Pela segunda noite consecutiva, os moradores de Kiev não ouviram o som de explosões acima deles".

Ao mesmo tempo, o exército ucraniano informou neste domingo que mísseis russos atingiram uma base aérea próxima da cidade de Kropyvnytskyi, no centro do país.

"Seis mísseis e cinco ataques com drones foram executados pela Rússia", afirmou o porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yuriy Ignat.

"Infelizmente, nem todos foram destruídos. Dos seis, quatro foram destruídos pela defesa aérea e dois atingiram a base próxima de Kropyvnytskyi", afirmou, sem revelar mais detalhes.

Kropyvnytskyi é uma cidade pequena da região de Kirovohrad, ao sul de Kiev.

No sábado, um bombardeio ucraniano matou duas pessoas em Belgorod, uma região russa na fronteira que foi alvo de vários ataques na última semana, informou o governador local.

Os municípios fronteiriços em Belgorod foram alvos de ataques sem precedentes, com o total de sete mortes durante a semana.

Veja também

SAÚDE Criança de 4 anos morre vítima de meningite bacteriana em Pernambuco