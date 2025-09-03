Ataque aéreo russo deixa milhares sem energia elétrica na Ucrânia
O ataque coincidiu com a visita do presidente russo Vladimir Putin à China, onde acompanho um desfile militar com seu anfitrião Xi Jinping e o líder norte-coreano Kim Jong Un
O Exército russo disparou mais de 500 drones e mísseis contra a Ucrânia em um novo ataque em larga escala na madrugada de quarta-feira, o que causou cortes significativos de energia elétrica, informaram as autoridades locais.
Correspondentes da AFP em Kiev ouviram explosões e o som dos sistemas de defesa antiaérea tentando conter os drones.
O ataque coincidiu com a visita do presidente russo Vladimir Putin à China, onde acompanho um desfile militar com seu anfitrião Xi Jinping e o líder norte-coreano Kim Jong Un.
Segundo o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, com este novo ataque "Putin demonstra sua impunidade, algo que sem dúvida alguma exige uma resposta do mundo".
Leia também
• Petróleo fecha em alta com tensão Rússia-Ucrânia e possibilidade de novas sanções contra Moscou
• França diz que Europa espera apoio dos EUA em garantias de segurança à Ucrânia
• Zelensky se reunirá com líderes europeus em Paris para discutir garantias de segurança à Ucrânia
Um funcionário do governo da região norte de Chernihiv, Viacheslav Chaus, disse que quase 30.000 pessoas ficaram sem acesso à energia elétrica porque os drones atingiram "infraestruturas civis".
A Força Aérea ucraniana informou que Moscou disparou 502 drones e 24 mísseis. Autoridades do oeste do país disseram que os ataques deixaram feridos e tanto residências como infraestruturas civis foram atingidas.
As autoridades da região de Kirovogrado afirmaram que quatro funcionários do serviço ferroviário ficaram feridos no ataque.