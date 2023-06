Ataque aéreo russo em província controlada por rebeldes na Síria deixa 13 mortos

A- A+

Pelo menos 13 pessoas, incluindo crianças, foram mortas neste domingo (25) por ataques aéreos russos em uma região controlada por rebeldes no noroeste da Síria. Este foi o ataque com mais mortes deste ano, neste país devastado pela guerra, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Os nove civis, dois deles menores de idade, foram mortos em bombardeios na província de Idlib. A maioria deles estava em um mercado da cidade, de acordo com a OSDH.

Outras quatro pessoas morreram em outro ataque perto de Idlib, segundo esta ONG com sede no Reino Unido, mas com uma ampla rede de fontes na Síria.

"Seis civis foram mortos em Jisr al Shughur e três combatentes rebeldes foram mortos pelos bombardeios russos nas redondezas", disse o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman.

"Esses ataques aéreos russos são os mais mortais da Síria neste ano e constituem um massacre", acrescentou.

As forças russas, aliadas ao regime sírio, bombardearam a província de Idlib em resposta a ataques de drones rebeldes que mataram quatro civis, dois deles crianças, na semana passada.

A Rússia é a principal apoiadora do regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, e intervém militarmente na Síria desde 2015.

Com o apoio da Rússia e do Irã, o regime sírio recuperou a maior parte dos territórios perdidos durante a guerra de 2011, desencadeada pela repressão às manifestações pró-democracia.

A última fortaleza da oposição armada ao regime inclui vastas regiões da província de Idlib e territórios que fazem divisa com as regiões de Aleppo, Hama e Latakia.

