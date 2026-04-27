A- A+

Narcotráfico Ataque americano contra embarque no Pacífico deixa três mortos Como nos casos anteriores, o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou na rede social X que a embarcação atingida era "operada por organizações designadas como terroristas"

Três pessoas morreram em um ataque de forças dos Estados Unidos contra um embarque "envolvido em operações de narcotráfico" no Oceano Pacífico, informou o Exército Americano.

O ataque — o mais recente de ofertas de ações semelhantes nos últimos meses — eleva o número de mortos na campanha americana a pelo menos 185, segundo uma contagem da AFP.

On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026

Como nos casos anteriores, o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou na rede social X que a embarcação atingida era "operada por organizações designadas como terroristas" e os "serviços de inteligência confirmaram que transitavam por rotas conhecidas do narcotráfico".

O governo de Donald Trump não apresentou evidências de que as embarcações atacadas desde setembro estavam envolvidas no tráfico de drogas, o que provocava um debate sobre a legalidade das operações.

Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos alegam que os ataques poderiam constituir execuções extrajudiciais, já que aparentemente ocorreram entre seus alvos civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

Veja também