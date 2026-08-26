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Ataque americano contra suposta embarque do narcotráfico deixa 4 mortos no Caribe

Imagens em preto e branco que acompanham a publicação mostram uma embarcação avançando no mar antes de uma grande explosão

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Ataque americano contra suposta embarque do narcotráfico deixa 4 mortos no CaribeAtaque americano contra suposta embarque do narcotráfico deixa 4 mortos no Caribe - Foto: Divulgação/Comando Sul dos EUA/AFP

Quatro pessoas morreram na terça-feira (25) em um ataque militar americano contra uma embarcação desenvolvida para o tráfico de drogas no Caribe, informaram as autoridades.

O Comando Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM) afirmou no X que o ataque tinha como alvo uma embarcação "que operava em rotas de narcotráfico condicionantes no Caribe".

 

“Informações de inteligência planejadas revelaram a participação ativa do embarque no narcotráfico”, acrescentou.

Imagens em preto e branco que acompanham a publicação mostram uma embarcação avançando no mar antes de uma grande explosão. As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram em setembro do ano passado a operação "Escudo do Sul".

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O presidente Donald Trump afirma que o país está, na prática, em guerra contra os cartéis de drogas que operam a partir da América Latina.

Mais de 200 pessoas já morreram em ataques no Pacífico Oriental e no mar do Caribe, segundo um levantamento da AFP.

O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais.

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