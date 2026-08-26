A- A+

Estados Unidos Ataque americano contra suposta embarque do narcotráfico deixa 4 mortos no Caribe Imagens em preto e branco que acompanham a publicação mostram uma embarcação avançando no mar antes de uma grande explosão

Quatro pessoas morreram na terça-feira (25) em um ataque militar americano contra uma embarcação desenvolvida para o tráfico de drogas no Caribe, informaram as autoridades.

O Comando Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM) afirmou no X que o ataque tinha como alvo uma embarcação "que operava em rotas de narcotráfico condicionantes no Caribe".

"Joint Task Force Western Hemisphere continues executing precise, lethal operations against the cartels. We will hunt, disrupt, and defeat these narco-terrorist networks. SOUTHCOM is resolved to neutralizing cartel terror and violence throughout the region and into the U.S.… pic.twitter.com/Kj4k9onYxx — U.S. Southern Command (@Southcom) August 26, 2026

“Informações de inteligência planejadas revelaram a participação ativa do embarque no narcotráfico”, acrescentou.

Imagens em preto e branco que acompanham a publicação mostram uma embarcação avançando no mar antes de uma grande explosão. As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram em setembro do ano passado a operação "Escudo do Sul".

O presidente Donald Trump afirma que o país está, na prática, em guerra contra os cartéis de drogas que operam a partir da América Latina.

Mais de 200 pessoas já morreram em ataques no Pacífico Oriental e no mar do Caribe, segundo um levantamento da AFP.

O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais.

Veja também