Ataque antissemita: Jovem foi detido por agressão a rabino na França

A- A+

Um adolescente de 16 anos, suspeito de ter agredido o rabino de Orleans no sábado, está detido desde domingo. O ataque contra o rabino de Orleans, Arie Engelberg, aconteceu enquanto ele caminhava com seu filho de nove anos da sinagoga na tarde de sábado na cidade, cerca de 110 quilômetros ao sul de Paris, na França.

Engelberg disse à televisão BFM que seu agressor perguntou se ele era judeu. "Eu disse que sim."

— Ele começou a dizer 'todos os judeus são filhos de...' — disse ele, acrescentando que queria filmá-lo com seu telefone enquanto ele lançava insultos.

— Decidi agir e empurrei o telefone dele para longe —, disse o rabino. Seu agressor então "começou a socar e eu me protegi", acrescentou.





Engelberg disse que o suspeito o mordeu até que várias pessoas intervieram para ajudar, ele contou ao canal.

— Estou bem, graças a Deus, meu filho, estou melhorando cada vez mais. Temos tido um apoio enorme.

A polícia estava verificando a identidade da pessoa sob custódia, já que ela não tinha documentos quando foi detida, disse a promotora de Orleans, Emmanuelle Bochenek-Puren. Outra fonte com conhecimento do caso disse que o suspeito preso na noite de sábado era conhecido por pelo menos três identidades, um marroquino e dois palestinos.

Abalado

A França abriga a maior população judaica fora de Israel e dos Estados Unidos, bem como a maior comunidade muçulmana na União Europeia. Vários países da UE relataram um aumento no "ódio antimuçulmano" e no " antissemitismo" desde o início da guerra de Gaza em 7 de outubro de 2023, de acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Naquela data, o grupo militante palestino Hamas lançou um ataque transfronteiriço em Israel, resultando na morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses

A subsequente ofensiva militar de Israel em Gaza matou mais de 50.000 pessoas, a maioria delas civis, de acordo com o ministério da saúde no território palestino ocupado administrado pelo Hamas. As Nações Unidas consideram os números confiáveis.

Andre Druon, um líder da comunidade judaica em Orleans, disse que não houve nenhum incidente em Orleans desde 7 de outubro de 2023, "além de algumas pichações" antes do ataque "muito violento" ao rabino.

Ele disse que o rabino ficou profundamente abalado quando contou sua provação à comunidade no domingo. Yann Dhieux, um chaveiro, disse à AFP que interveio de braços abertos e ajudou a impedir o ataque, mas que foi chocante ver o rabino ser atacado na frente de seu filho pequeno.

Cerca de 300 pessoas se reuniram na praça da Bastilha, em Paris, para denunciar o ataque após um apelo de uma associação de estudantes judeus, e uma marcha silenciosa está planejada para terça-feira à noite em Orleans.

O presidente Emmanuel Macron expressou solidariedade à família do rabino e a todos os franceses de fé judaica.

"O antissemitismo é um veneno", escreveu ele no X.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse que ficou "chocado" com o ataque e pediu "tolerância zero ao antissemitismo". A França testemunhou cerca de 1.570 atos antissemitas no ano passado, diz o Ministério do Interior. Eles representaram 62 por cento de todos os atos de ódio com base na religião.

Veja também