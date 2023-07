Ataque ao Capitólio: acusado de espancar policial com mastro de bandeira é condenado

A- A+

Um motorista de caminhão que agrediu um policial com um mastro de bandeira no Capitólio, nos ataques feitos no dia 6 de janeiro de 2021, foi condenado nesta segunda-feira a 52 meses de prisão federal.



O ataque de Peter Stager produziu uma das imagens mais perturbadoras do episódio. Ele foi flagrado em vídeo espancando o oficial Blake Miller com o mastro em um ataque de raiva enquanto o policial estava caído em meio a uma multidão de outros manifestantes sem "meios de se defender", segundo a descrição dos promotores do caso.

Stager foi um dos nove acusados de agredir o oficial e dois de seus colegas, Carter Moore e Andrew Wayte, em uma série de ataques que duraram cerca de um minuto e meio nos degraus do lado de fora de um túnel no Lower West Terrace do Capitólio. Oficiais vítimas de ataques em um túnel no terraço e nos degraus compararam a violência na ocasião a um combate de uma batalha medieval.

Depois de agredir Miller, dizem os promotores, Stager foi pego em vídeo apontando para o Capitólio e declarando: “Todo mundo lá é uma vergonha. Todo aquele edifício está cheio de traidores traidores. A morte é o único remédio para o que há naquele prédio”. Ele continua, dizendo: “Cada um desses policiais do Capitólio, a morte é o remédio. Esse é o único remédio que eles recebem”.



Em documentos judiciais arquivados antes da sentença no Tribunal Distrital Federal em Washington, os advogados de Stager disseram ao juiz que seu cliente, como muitos réus de 6 de janeiro, passou por uma infância traumática. Durante seus primeiros anos, escreveram os advogados, Stager era um sem-teto, dormindo sob bancos na Califórnia e roubando comida de lojas e lixeiras. Depois que a mãe de Stager abandonou ele e seus irmãos, quando ele tinha cerca de 6 anos, ele acabou em um orfanato, disseram os advogados.

Os advogados disseram ao juiz que Stager estava em Washington em 6 de janeiro apenas por causa de um conflito de agenda com o serviço de despacho de sua empresa de transporte rodoviário. Depois de entregar uma carga de produtos em um destino perto de Washington, escreveram os advogados, ele optou por não voltar para o Arkansas com o caminhão vazio, percebendo que não ganharia dinheiro e teria que pagar pelo combustível.

Em vez disso, disseram os advogados, Stager "decidiu tirar o máximo proveito da situação" e comparecer ao comício do presidente Donald J. Trump no Ellipse, em Washington, na manhã de 6 de janeiro.

“Esta decisão é algo que o Sr. Stager lamentará pelo resto de sua vida”, escreveram os advogados.

À medida que a multidão se movia do local do discurso de Trump perto da Casa Branca para o Capitólio e se tornava cada vez mais violenta. O "estado emocional de Stager estava agitado”, escreveram seus advogados. Por fim, disseram eles, ele pegou um mastro de bandeira caído no chão e foi atrás do policial Miller.

Stager se desculpou com o policial em uma carta enviada com a ação de seu advogado, dizendo que ele não “tinha ódio da aplicação da lei, muito menos de ninguém”. Três dos co-réus de Stager - Justin Jersey, Logan Barnhart e Mason Courson - também foram condenados por agressão. Cada um deles recebeu uma pena de prisão de três a cinco anos, uma pena relativamente modesta para casos envolvendo ataques à polícia.

Outros condenados por agredir policiais receberam algumas das penalidades mais duras de qualquer uma das mais de 1.000 pessoas acusadas em conexão com o ataque ao Capitólio. Um soldador da Pensilvânia que atacou policiais com uma cadeira e depois com spray químico foi condenado em maio a mais de 14 anos de prisão. No mês seguinte, um homem da Califórnia foi condenado a mais de 12 anos de prisão por dirigir duas vezes um Taser no pescoço do oficial Michael Fanone.

