A- A+

Povoado de Salvatierra Ataque armado deixa 12 mortos em festa no México Ataques semelhantes foram registrados nos últimos anos em Guanajuato, que lidera a lista de estados com mais homicídios no México

Doze pessoas morreram na madrugada deste domingo (17) em um ataque armado ocorrido durante uma festa no povoado de Salvatierra, estado de Guanajuato, anunciaram autoridades locais.

"Até o momento, foram reportadas 12 pessoas sem vida", publicou no X o Ministério Público (MP) de Guanajuato, um dos estados mais violentos do México devido à atuação de grupos criminosos. Uma dezena de feridos foram transferidos para hospitais.

Segundo a imprensa local, o massacre ocorreu em um local alugado para a realização da festa, no município de Salvatierra. A fundação Terra Negra, que promove projetos sociais na localidade, informou que as vítimas foram jovens que participavam das "posadas", celebrações que antecedem o Natal.

"Condeno a violência lamentável ocorrida nesta manhã na comunidade de San José del Carmen. Estamos à completa disposição e em coordenação com o MP", publicou no Facebook o prefeito de Salvatierra, Germán Cervantes.

Ataques semelhantes foram registrados nos últimos anos em Guanajuato, que lidera a lista de estados com mais homicídios no México neste ano, com 3.029, segundo números oficiais.

O distrito, que abriga um centro industrial próspero, tornou-se um cenário de disputa entre os grupos de Santa Rosa de Lima e o cartel Jalisco Nova Geração, dedicado ao tráfico de drogas e ao roubo de combustível, entre outros crimes.

Veja também

Concerto Natalino Projeto "Música na Igreja" apresenta concerto especial de Natal com a Orquestra Bravo, no Bairro do Recife